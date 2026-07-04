Народная артистка России Екатерина Жемчужная умерла на 83-м году жизни
Народная артистка России Екатерина Жемчужная скончалась в возрасте 82 лет. Об этом сообщили в пресс-службе цыганского театра «Ромэн».
В театре отметили, что для Жемчужной не существовало амплуа: она с лёгкостью создавала как глубоко драматические, так и острохарактерные образы, и в каждом из них актриса оставалась одинаково убедительной и обаятельной.
«С чувством глубокой скорби сообщаем, что на 83-м году ушла из жизни народная артистка России Екатерина Андреевна Жемчужная», — сообщили в «Ромэне».Представители театра уточнили, что информацию о дате, времени и месте прощания объявят позднее. Екатерина Андреевна родилась в 1944 году в Тульской области. За свою карьеру она сыграла более 20 ролей в кино, среди которых — фильмы «Вечный зов», «Карнавал», «Цыганское счастье», «Чардаш Монти», «Цыганка Аза» и другие.