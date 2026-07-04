Народная артистка России Екатерина Жемчужная умерла на 83-м году жизни

04 июля 2026, 11:20

Екатерина Жемчужная (Фото: кадр из сериала «Если ты не со мной»)

Народная артистка России Екатерина Жемчужная скончалась в возрасте 82 лет. Об этом сообщили в пресс-службе цыганского театра «Ромэн».





В театре отметили, что для Жемчужной не существовало амплуа: она с лёгкостью создавала как глубоко драматические, так и острохарактерные образы, и в каждом из них актриса оставалась одинаково убедительной и обаятельной.

«С чувством глубокой скорби сообщаем, что на 83-м году ушла из жизни народная артистка России Екатерина Андреевна Жемчужная», — сообщили в «Ромэне».