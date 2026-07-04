Создатель «ВИА Гры» спродюсирует новый музыкальный проект

04 июля 2026, 05:40

Продюсер Меладзе намерен запустить новую музыкальную группу

Константин Меладзе (Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков)

Композитор Константин Меладзе собирается заняться продюсированием новой музыкальной группы. Однако пока неизвестно, в какой стране будет реализован этот проект, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.