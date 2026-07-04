Создатель «ВИА Гры» спродюсирует новый музыкальный проект
Композитор Константин Меладзе собирается заняться продюсированием новой музыкальной группы. Однако пока неизвестно, в какой стране будет реализован этот проект, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
После начала специальной военной операции Меладзе покинул Россию и стал реже появляться на публике. По информации СМИ, в настоящий момент он проживает в Италии. Как стало известно, продюсер планирует взять под свое крыло новую группу, которая формируется как проект.
В прошлом году Меладзе объявил о закрытии музыкального коллектива «ВИА Гра», который был основан в 2000 году и просуществовал 25 лет. Последней песней группы стала композиция Galileo.
Кроме того, в апреле РИА Новости выяснило, что Меладзе продал виллу на озере Гарда на севере Италии. Покупателями недвижимости стали неназванные бразильские миллионеры.
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