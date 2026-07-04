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Стало известно о баснословной сумме на российских счетах Аллы Пугачёвой

Певица Алла Пугачёва держит на российских счетах 120 млн рублей
Алла Пугачёва (Фото: Instagram* @alla_orfey)

Алла Пугачёва держит на российских банковских счетах 120 миллионов рублей. Эти средства продолжают приносить ей процентный доход. Об этом сообщает «Царьград».



По информации портала, речь идёт лишь о части активов певицы в РФ. В её собственности остаются несколько объектов недвижимости: дача на Истринском водохранилище, квартира в Филипповском переулке в Москве и дача в ДСК «Творчество».

Основной источник дохода Пугачёвой — авторские отчисления за более чем 200 песен. Поскольку артистка не имеет статуса иностранного агента, она регулярно получает выплаты за использование своих композиций на концертах, в фильмах и рекламе на территории России.

Следует отметить, что знаменитый замок в деревне Грязи не относится к имуществу Аллы Борисовны. Он числится добрачной собственностью её мужа. Недавно супруги переписали по 1/6 доли этого объекта на детей — Лизу и Гарри Галкиных.

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Ольга Щелокова

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