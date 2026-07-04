Стало известно о баснословной сумме на российских счетах Аллы Пугачёвой
Алла Пугачёва держит на российских банковских счетах 120 миллионов рублей. Эти средства продолжают приносить ей процентный доход. Об этом сообщает «Царьград».
По информации портала, речь идёт лишь о части активов певицы в РФ. В её собственности остаются несколько объектов недвижимости: дача на Истринском водохранилище, квартира в Филипповском переулке в Москве и дача в ДСК «Творчество».
Основной источник дохода Пугачёвой — авторские отчисления за более чем 200 песен. Поскольку артистка не имеет статуса иностранного агента, она регулярно получает выплаты за использование своих композиций на концертах, в фильмах и рекламе на территории России.
Следует отметить, что знаменитый замок в деревне Грязи не относится к имуществу Аллы Борисовны. Он числится добрачной собственностью её мужа. Недавно супруги переписали по 1/6 доли этого объекта на детей — Лизу и Гарри Галкиных.
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