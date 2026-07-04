Стало известно о баснословной сумме на российских счетах Аллы Пугачёвой

04 июля 2026, 11:02

Певица Алла Пугачёва держит на российских счетах 120 млн рублей

Алла Пугачёва (Фото: Instagram* @alla_orfey)

Алла Пугачёва держит на российских банковских счетах 120 миллионов рублей. Эти средства продолжают приносить ей процентный доход. Об этом сообщает «Царьград».