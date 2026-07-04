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У мужа актрисы Муцениеце нашли налоговую задолженность

Муж Агаты Муцениеце Петр Дранга задолжал ФНС 43 тысячи рублей
Петр Дранга и Агата Муцениеце (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Музыкант Петр Дранга задолжал по налогам более 40 тысяч рублей. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на документ ФНС.



У мужа актрисы Агаты Муцениеце накопился долг по налогам за индивидуальное предпринимательство в сумме 43 тысячи 835 рублей. Пётр Дранга также является учредителем и руководителем двух компаний. ООО «Брукман Концепт» он основал в 2025 году после брака с актрисой, а фирма «Русские Сказки» появилась в июне 2026 года.

Основной доход музыканту приносят его выступления. Продюсер Сергей Дворцов отмечал, что за частное выступление Дранга запрашивает от 1,5 до 3 миллионов рублей за 45 минут. Сам артист не раскрывает информацию о своих финансовых делах.

Екатерина Коршунова

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