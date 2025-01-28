Народные промыслы Подмосковья участвуют в выставке «Уникальная Россия»

Фото: пресс-служба Министерстве культуры и туризма МО
Изделия подмосковных народных художественных промыслов участвуют в V выставке «Уникальная Россия», которая проходит с 23 января по 9 февраля в столичном Гостином дворе. Об этом рассказали в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области.
«Эта художественно-промышленная выставка – крупнейшая в стране выставка традиционных искусств, которая за четыре года успела стать площадкой, транслирующей смыслы народного искусства и традиционные ценности российской культуры. Участие в ней принимают художники, мастера и дизайнеры со всей страны», – отметили в ведомстве.В рамках выставки-форума в этом году отметят значимые юбилеи, связанные с народными художественными промыслами: 230 лет Федоскинской лаковой миниатюре, 230 лет Павлопосадскому платку, 200 лет Жостовской росписи подносов и 135 лет первой Матрёшке. Произведения этих народных художественных промыслов широко известны во всём мире и уже стали символами России.
Запланирована обширная культурно-просветительская программа – фестивали, форумы, показы дизайнерских коллекций одежды, концерты и мероприятия с участием посольств зарубежных стран.
В этом году в работе выставки участвуют мастера народных промыслов из более чем 70 регионов России. Запланирована и международная программа вместе с представителями стран БРИКС+ и других дружественных стран.
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Лора Луганская