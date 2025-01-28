В подмосковных парках отметят 165-летие со дня рождения Чехова

25 января в парке «Меленки» в Павловском Посаде состоялся XII гастрономический фестиваль «Русский холодец». На мероприятие пришли более 11 тысяч человек, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Главная особенность мероприятия — дегустация холодцов, приготовленных по разным студенческим рецептам. Кроме того, на фестивале были представлены народные художественные промыслы, ярмарка и тематическая фотозона.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области



Участники мероприятия играли в «холодцовые» шашки и участвовали в гастрономическом чемпионате по скоростному поеданию холодца.



Также на фестивале состоялся праздничный концерт и выступление на открытом микрофоне.



Мероприятие было организовано при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

