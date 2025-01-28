В подмосковных парках отметят 165-летие со дня рождения Чехова

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В парках Серпухова и Чехова организуют праздничные мероприятия в честь 165-летия со дня рождения выдающегося русского писателя Антона Павловича Чехова. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Юбилей отмечается 29 января 2025 года.
1 февраля Городской парк культуры и отдыха Чехова приглашает на фестиваль «Чеховская зима». Он начнётся в полдень. Для гостей приготовили показ фильмов, лекцию о жизни и творчестве Чехова, викторину, квест и выставку книг. В творческой мастерской «Чайка» для юных посетителей проведут мастер-классы по созданию 3D-аппликаций и рисунков по мотивам произведений писателя. Не обойдётся и без традиционных зимних забав – перетягивания каната, бега в мешках. Во время праздника будут работать фотозона «В гостях у Чехова» и самоварная станция.
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«31 января в парке им. Олега Степанова в Серпухове проведут тематическое мероприятие. Гости смогут посетить выставку «Встреча», эрудит-викторину, познакомиться с экспозицией-витриной Арт-кластера «Культурный код». В ней воссоздана гостиная Чехова, представлены предметы, которые рассказывают о его жизни и творчестве писателя. Серпухов стал прообразом созданного в произведениях Чехова «губернского города С.». Он встречается в рассказах «Ионыч», «Человек в футляре», «В овраге», «Архиерей», «Мужики» и других. Начало мероприятия – в 15 часов», – рассказали в ведомстве.
1 февраля Городской парк культуры и отдыха Чехова приглашает на фестиваль «Чеховская зима». Он начнётся в полдень. Для гостей приготовили показ фильмов, лекцию о жизни и творчестве Чехова, викторину, квест и выставку книг. В творческой мастерской «Чайка» для юных посетителей проведут мастер-классы по созданию 3D-аппликаций и рисунков по мотивам произведений писателя. Не обойдётся и без традиционных зимних забав – перетягивания каната, бега в мешках. Во время праздника будут работать фотозона «В гостях у Чехова» и самоварная станция.
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Лора Луганская