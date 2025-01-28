В Электростали открывается выставка редких кукол «Потешный промысел»

Фото: Музейно-выставочный центр г. о. Электросталь
В Музейно-выставочном центре городского округа Электросталь 29 января открывается выставка коллекционных кукол «Потешный промысел». Как рассказали в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области, музей представит экспонаты из собственных фондов.
Фото: Музейно-выставочный центр г. о. Электросталь
Выставка будет работать до 23 февраля, вход платный.
Фото: Музейно-выставочный центр г. о. Электросталь
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«Сегодня эти коллекционные куклы официально считаются изделиями народно-художественных промыслов и культурной ценностью государства. Формирование фондовой коллекции началось в 1990-е годы под руководством первого директора и основателя Музейно-выставочного центра Электростали Алексея Петровича Покровского. Некоторые экземпляры участвовали в тематических выставках, но полную коллекцию кукол гости увидят впервые», – говорится в сообщении.
Выставка будет работать до 23 февраля, вход платный.
Фото: Музейно-выставочный центр г. о. Электросталь
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Лора Луганская