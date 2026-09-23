Народный артист России Евгений Поплавский скончался на 80-м году жизни

23 сентября 2026, 16:26

Евгений Поплавский (Фото: пресс-служба Курского государственного драматического театра имени А. С. Пушкина)

22 сентября умер народный артист России Евгений Поплавский. Об этом сообщает пресс-служба Курского государственного драматического театра имени А. С. Пушкина.





Артист умер в возрасте 79 лет. Причиной смерти стало серьёзное заболевание. Название болезни не раскрывается.



Поплавский родился 6 июля 1947 года в Брянске. В 1987 году он получил звание заслуженного артиста РСФСР, в 2000 году — народного артиста России. Актёр много лет работал в Курском государственном драматическом театре имени А. С. Пушкина.



«В одном из интервью Евгений Семёнович говорил: «Комедия — это труднейший жанр. Чем серьёзнее играть, тем она будет веселее и задорнее». Эти слова во многом отражают его отношение к театру — глубоко профессиональное и вместе с тем непринужденно-лёгкое. Светлая память о Евгении Семёновиче навсегда останется в сердцах его коллег, учеников и зрителей», — написали представители театра.