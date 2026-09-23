Стало известно, что Самойлову могут привлечь к ответственности из-за Джигана

23 сентября 2026, 16:09

Оксана Самойлова (Фото: Telegram @sammyfam)

Звёздный юрист Андрей Князев рассказал, что российскую модель и блогера Оксану Самойлову могут привлечь к ответственности после инцидента с участием её бывшего мужа, рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн).





В беседе с изданием «Абзац» юрист отметил, что последствия наступят, если Самойлова оставляла детей Джигану, который уже находился не в адеквате.

«Если она оставляла детей, когда он был уже в изменённом состоянии, тогда, наверное, могут. А если она оставляла с нормальным, так скажем, трезвым отцом, ну, вряд ли. Всё равно это, честно говоря, не её вина. Мы тогда, получается, снимаем ответственность с отца», — заявил эксперт.