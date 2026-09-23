Выяснилось, до какого уровня может скатиться Джиган после скандала со стрельбой

23 сентября 2026, 14:21

Продюсер Рудченко: Джиган может перейти в категорию клубных артистов

Денис Устименко-Вайнштейн (Фото: Telegram @geegunchill)

Продюсер Павел Рудченко заявил, что рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) может опуститься до уровня клубных исполнителей. Поводом стали сообщения о том, что артист якобы открыл стрельбу по персоналу своего дома в Подмосковье.





В беседе с NEWS.ru Рудченко отметил, что эта история не пройдёт для Джигана бесследно. Он подчеркнул, что отношение публики к рэперу уже испортилось, и аудитория пересматривает взгляд на своего кумира.

«По сути, череда скандалов касаемо развода, его похождений и злоупотребления запрещёнными веществами сейчас финализируется стрельбой в граждан. Это уже непорядочное поведение, которое характеризует Джигана как человека, не умеющего держать себя в руках. Поэтому артист может скатиться до уровня клубных исполнителей, которые не собирают большие площадки, но при этом продолжают выступать», — сообщил эксперт.