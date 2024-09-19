«Наследие Нации» сообщает о старте конкурса, который посвящён семейным традициям

Фото: istockphoto / Kristina Ratobilska
В связи с проведением в Российской Федерации Года семьи по инициативе президента РФ, организация АНО центр поддержки развития культурно-образовательных программ «наследие нации» объявляет о запуске «I Всероссийского фестиваля-конкурса "наследие нации"» с номинацией «моя семья — мы вместе».
Конкурс направлен на выявление, развитие и поддержку детского и юношеского творчества, повышение профессионализма и обмен опытом в искусстве. Он также способствует гармонизации межэтнических отношений и этнокультурному развитию, приобщает молодёжь к национальному наследию, совершенствует исполнительские навыки и воспитывает эстетически и культурно.
Событие призвано укрепить институт семьи, привлечь внимание общества к культурным традициям и сохранить российские ценности через участие семейных творческих коллективов.
Организаторы приглашают индивидуальных артистов, творческие группы из разных образовательных учреждений и людей старшего поколения, увлечённых разными видами творчества.
Даты и места проведения фестиваля-конкурса:
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Событие призвано укрепить институт семьи, привлечь внимание общества к культурным традициям и сохранить российские ценности через участие семейных творческих коллективов.
Организаторы приглашают индивидуальных артистов, творческие группы из разных образовательных учреждений и людей старшего поколения, увлечённых разными видами творчества.
Даты и места проведения фестиваля-конкурса:
- 13 октября 2024 года в Молодёжном центре «Импульс» в городе Мытищи;
- 23 ноября 2024 года в Дворце культуры имени Воровского в городе Раменское.
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Дайана Хусинова