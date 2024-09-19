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«Наследие Нации» сообщает о старте конкурса, который посвящён семейным традициям

19 сентября 2024, 12:35
Фото: istockphoto / Kristina Ratobilska

Фото: istockphoto / Kristina Ratobilska

В связи с проведением в Российской Федерации Года семьи по инициативе президента РФ, организация АНО центр поддержки развития культурно-образовательных программ «наследие нации» объявляет о запуске «I Всероссийского фестиваля-конкурса "наследие нации"» с номинацией «моя семья — мы вместе».
Конкурс направлен на выявление, развитие и поддержку детского и юношеского творчества, повышение профессионализма и обмен опытом в искусстве. Он также способствует гармонизации межэтнических отношений и этнокультурному развитию, приобщает молодёжь к национальному наследию, совершенствует исполнительские навыки и воспитывает эстетически и культурно.

Событие призвано укрепить институт семьи, привлечь внимание общества к культурным традициям и сохранить российские ценности через участие семейных творческих коллективов.



Организаторы приглашают индивидуальных артистов, творческие группы из разных образовательных учреждений и людей старшего поколения, увлечённых разными видами творчества.

Даты и места проведения фестиваля-конкурса:

  • 13 октября 2024 года в Молодёжном центре «Импульс» в городе Мытищи;
  • 23 ноября 2024 года в Дворце культуры имени Воровского в городе Раменское.
Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к этому замечательному событию, которое посвящено семейным ценностям и культурному наследию.

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#развитие
#год семьи
В России стартовал детский конкурс чтецов стихов по ПДД
19 сентября 2024, 12:57

Фото: iStock/Annandistock

Приём заявок на участие во II Всероссийском конкурсе чтецов стихов по ПДД «Азбука пешехода» стартовал 16 сентября, к участию приглашаются дети и подростки в возрасте от 4 до 17 лет, сообщает пресс-служба организатора конкурса — благотворительного фонда поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной.
«Конкурс проводится для профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей через творческие навыки и способности», — говорится в сообщении.
В задачи конкурса входит развитие художественных способностей у детей, закрепление у детей знаний по правилам дорожного движения и формирование фонда стихов, пропагандирующих ПДД.

Конкурсные материалы принимаются по электронному адресу stihi.pdd@fond-edykina.ru до 16 октября.

Подробная информация о конкурсе размещена на странице фонда.

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#пдд
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Юные таланты из Павловского Посада завоевали победу на всероссийском конкурсе искусств
19 сентября 2024, 11:51

Фото: пресс-служба администрации г. о. Павлово-Посадский

На всероссийском фестивале-конкурсе искусств «Серпантин искусств» юные чтецы из Павловского Посада завоевали победу, сообщает пресс-служба администрации г. о. Павлово-Посадский.
Участники театральной студии «Дар» продемонстрировали настоящее мастерство и получили заслуженные награды.

Илья Найдёнов и Андрей Агалаков, в возрастной категории 12–15 лет, стали лауреатами первой степени в номинации «Художественное слово».

Илья представил на конкурсе стихотворение Агнии Барто «Зовите бабку», а Андрей прочитал произведение Николая Заболоцкого «Некрасивая девочка».

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В Мытищах назвали победителей Первого Международного фестиваля театров кукол
18 сентября 2024, 18:35

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

В Мытищах объявили победителей Первого Международного фестиваля премии театров кукол «Имени Железкина». В нём участвовали 13 коллективов – пять зарубежных и восемь российских, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Наши спектакли – для чувств, для эмоций. Благодаря ним мы можем понять что-то очень важное. Все участники фестиваля – талантливые артисты, и они уже победители. Нам было сложно выбрать лучших из лучших», – сказал председатель жюри Борис Голдовский.
Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая, приветствуя участников, отметила, что фестиваль в этом году впервые вышел на международную арену.
«Порой мы забываем, что в повседневной жизни нужно уметь видеть прекрасное. Поэтому выигравшими главный приз можно считать наших жителей, которые смогли посетить спектакли», – подчеркнула Купецкая.
«Лучшим спектаклем театра кукол для детей» названа постановка «Самый лучший папа» Пензенского областного театра «Кукольный дом». «Лучшим спектаклем театра кукол для взрослых» признали постановку «Авиатор» Татарского Государственного театры кукол «Экият» из Казани. «Лучшим спектаклем зарубежного театра кукол» стала «Земля предков», Мангистауского областного театра кукол из казахстанского Актау.

Победители заслужили не только звание лучших, но и денежный приз в 700 тыс. рублей.

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В Подмосковье стартовал осенний этап проекта «Театральный поединок»
18 сентября 2024, 16:26

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Московской области начался осенний этап пятого сезона Молодёжного проекта «Театральный поединок». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«В осенний конкурсный этап прошли 16 театральных коллективов из 15 городских округов Подмосковья. Они продолжат участие в просветительской, конкурсной и партнёрских программах проекта. В сентябре в рамках образовательной программы педагоги и тренеры по актёрской импровизации приедут в города-участники и проведут мастер-классы», – пояснили в пресс-службе.
Участники, выбывшие из конкурсной программы весной, также смогут во время четвертьфинальных игр в ноябре участвовать в мастер-классах от ведущих специалистов проекта.

Конкурсная программа осеннего этапа Молодёжного проекта состоит из 15 поединков. Они будут проходить в октябре – ноябре на профессиональных сценах в формате театральной игры.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Финал состоится 30 ноября на Большой сцене Московского Губернского театра. Там же проведут церемонию награждения и гала-концерт участников.

Афишу поединков 1/8 финала можно найти по ссылке.

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#театр
#молодёжь
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#искусство
#конкурс
#подмосковье
#московская область
#минкульттуризма мо
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Танцоры на колясках из Клина стали призёрами международного фестиваля
18 сентября 2024, 15:41

Фото: пресс-служба администрации г. о. Клин

Коллектив танцоров на колясках «Солнце» пансионата «Клинский» стал серебряным призёром основного конкурса XII Международного благотворительного танцевального фестиваля Inclusive Dance. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Жюри рассмотрело 411 заявок от 232 инклюзивных танцевальных коллективов из 53 регионов России, а также из Узбекистана и Казахстана.
«Наш коллектив каждый год участвует в фестивале. Танцоры активно готовятся к нему и всегда получают высокую оценку судей. Это не просто увлечение танцами, это своего рода реабилитация. Занятия раскрыли в каждом участнике потенциал, подарили частичку веры в себя и свои силы», – сказала директор пансионата «Клинский» Татьяна Молчанова.
Коллектив был организован в стенах пансионата в 2020 году. Идейным вдохновителем стала специалист учреждения Наталья Карпова. Она совместила профессиональные навыки реабилитолога с увлечением танцами.

Сейчас в ансамбле – 10 проживающих в пансионате, восемь из них – колясочники. Коллектив демонстрирует семь номеров разных жанров. Подготовить их помогли сотрудники учреждения. Они также шьют костюмы и составляют пары на выступлениях.

В новом сезоне клинская команда примет участие в нескольких конкурсах, в том числе в «Талантах без границ».

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#московская область
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В Подмосковье проходит проект для юных артистов «Встреча с театром»
18 сентября 2024, 15:16

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В Подольске, в Доме культуры имени Лепсе, 15 сентября прошёл мастер-класс по актёрскому мастерству, вокалу и сценическому движению для юных артистов театра «Подмастерья» и участников театральных студий города. Мероприятие проходило в рамках проекта «Встреча с театром», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Ранее, 12 сентября, такой же мастер-класс состоялся в Балашихе, в Доме культуры «Кучино».

На занятиях дети изучали не только актёрское мастерство, но и важность работы с физической подготовкой. Они помогают актёрам развивать гибкость, силу и выносливость. Упражнения на раскрепощение способствуют преодолению внутренних преград и развитию навыков свободного выражения эмоций.

Педагоги также уделяли внимание развитию внимания, которое необходимо для сосредоточения на партнёрах и окружающей обстановке.

Мастер-класс оказался полезным и вдохновляющим для всех участников. Дети получили новые знания и идеи, которые они смогут применить на сцене. Такие мероприятия развивают таланты маленьких артистов и помогают им стать профессионалами.

Проект «Встреча с театром» проводится Министерством культуры Российской Федерации совместно с Ассоциацией музыкальных театров России. Его цель — поддержка и развитие детского самодеятельного театрального искусства и дополнительного образования в сфере культуры. В этом году участниками проекта стали Хабаровский край, Республика Тыва, Республика Марий Эл и Тверская область. В рамках проекта занятия с детьми проводят профессионалы театра и специалисты по детской педагогике.

Вторым этапом проекта станет научно-практическая конференция для педагогов театральных коллективов на тему приобщения детей к театру, которая пройдёт в Москве в ноябре этого года.

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#развитие
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21 сентября в Клину состоится осенний фестиваль «Золотой кабачок»
18 сентября 2024, 14:51

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

21 сентября в парке «Сестрорецкий» в Клину пройдёт масштабный осенний фестиваль «Золотой кабачок». По данным Министерства культуры и туризма Московской области, этому мероприятию исполняется 20 лет.
Праздник начнётся в 12 часов дня. Гостям предложат традиционные развлечения: интерактивные площадки, яркие фотозоны, праздничный концерт и мастер-классы на тему осени, природы и урожая. Все желающие смогут попробовать соленья, варенье и выпечку, а также поучаствовать в состязании на определение самого тяжёлого овоща-гиганта.

Новинкой программы станет ярмарка фермерских товаров с лучшими продуктами от местных производителей. В честь юбилея гостям подарят двухметровый именинный праздничный торт.

«Золотой кабачок» — один из старейших фестивалей Клина, который постоянно развивается, сохраняя при этом свою уникальность. За время своего существования мероприятие проводилось на различных площадках: Боблово, Майданово, Решетниково, Воздвиженское, Нудоли, Елгозино, Новощапово, Слобода и Высоковск.

Организаторами мероприятия являются Управление социально значимых проектов администрации городского округа Клин при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

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#мероприятия
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Приём заявок на фестиваль «Мелиховская весна» — 2025 объявлен открытым
18 сентября 2024, 12:37

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Оргкомитет Международного театрального фестиваля «Мелиховская весна» объявил о начале приёма заявок на участие в XXV фестивале, который пройдёт в подмосковном Мелихове с 23 мая по 1 июня 2025 года. Заявку можно подать до 17 ноября 2024 года, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» совместно с Министерством культуры и туризма Московской области проводит этот международный театральный фестиваль с 2000 года.

Фестиваль приглашает профессиональные театры и творческие коллективы из России и других стран представить спектакли по произведениям А. П. Чехова или о самом авторе. Также на мероприятии существует традиционная программа «Чехов », которая включает постановки по произведениям других авторов. В 2025 году в эту программу войдут спектакли по произведениям У. Шекспира.

Спектакли фестиваля проходят на разных площадках: в театральном дворе усадьбы А. П. Чехова, на большой открытой сцене в центре усадьбы и на сцене Серпуховского музыкально-драматического театра. Постановки также могут быть адаптированы для показа в других помещениях музея-заповедника.

«Мелиховская весна — старейший российский театральный фестиваль. За четверть века в нем приняли участие более 200 театров из 23 стран. Чехова, жившего в подмосковном Мелихове, хорошо знают не только в России, его сюжеты и герои понятны людям, говорящим на разных языках. Уверен, что юбилейный 25-й фестиваль получится ярким, соберет в своей афише театральные коллективы со всего мира и в очередной раз позволит убедиться, что культура не имеет границ, а произведения Антона Павловича Чехова, ставшие мировым достоянием, актуальны в любое время», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

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#минкульттуризма мо
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В Талдоме более 800 человек посетили «Фестиваль журавля»
18 сентября 2024, 11:49

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В субботу, 14 сентября, на территории биостанции заказника «Журавлиная родина», которому в этом году исполнилось 45 лет, в деревне Дмитровка Талдомского городского округа прошёл ежегодный праздник «Фестиваль журавля». Это мероприятие проводится в «Журавлиной родине» уже более 30 лет. На празднике присутствовало 850 человек, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
«Фестиваль журавля» предоставляет уникальную возможность объединить экопросветительский проект и культурное мероприятие, способствуя распространению знаний о редких видах птиц и их сохранению.

Для гостей праздника была подготовлена насыщенная культурная программа. Фольклорные коллективы школ искусств округа и Дворца культуры «Прогресс» выступили перед зрителями, а местные производители представили свою продукцию с журавлиной тематикой на ярмарке изделий народных промыслов и ремёсел.

Для детей и взрослых проводились творческие мастер-классы. Маленькие посетители участвовали в играх с Бабой Ягой на Поляне сказок, а для взрослых были подготовлены тематические фотозоны. Кроме того, гости наслаждались чаем из дровяного самовара.

Сотрудники заказника провели лекции в музее болот и экскурсии к местам обитания журавлей для всех желающих.

В рамках «Фестиваля журавля» также состоялся гастрономический фестиваль «Оранжевое солнце». Чтобы принять участие в фестивале, нужно было приготовить блюдо из овощей и фруктов оранжевого цвета. Победители получили дипломы и памятные призы.

Организаторами фестиваля являются Комитет по культуре, физической культуре, спорту, туризму и работе с молодёжью и Талдомский информационно-методический центр культуры при поддержке Администрации Талдомского городского округа.

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#талдом
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