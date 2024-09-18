Приём заявок на фестиваль «Мелиховская весна» — 2025 объявлен открытым

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Оргкомитет Международного театрального фестиваля «Мелиховская весна» объявил о начале приёма заявок на участие в XXV фестивале, который пройдёт в подмосковном Мелихове с 23 мая по 1 июня 2025 года. Заявку можно подать до 17 ноября 2024 года, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
«Мелиховская весна — старейший российский театральный фестиваль. За четверть века в нем приняли участие более 200 театров из 23 стран. Чехова, жившего в подмосковном Мелихове, хорошо знают не только в России, его сюжеты и герои понятны людям, говорящим на разных языках. Уверен, что юбилейный 25-й фестиваль получится ярким, соберет в своей афише театральные коллективы со всего мира и в очередной раз позволит убедиться, что культура не имеет границ, а произведения Антона Павловича Чехова, ставшие мировым достоянием, актуальны в любое время», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
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Дайана Хусинова