В России стартовал детский конкурс чтецов стихов по ПДД

В субботу, 14 сентября, на территории биостанции заказника «Журавлиная родина», которому в этом году исполнилось 45 лет, в деревне Дмитровка Талдомского городского округа прошёл ежегодный праздник «Фестиваль журавля». Это мероприятие проводится в «Журавлиной родине» уже более 30 лет. На празднике присутствовало 850 человек, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.