В России стартовал детский конкурс чтецов стихов по ПДД

Фото: iStock/Annandistock
Приём заявок на участие во II Всероссийском конкурсе чтецов стихов по ПДД «Азбука пешехода» стартовал 16 сентября, к участию приглашаются дети и подростки в возрасте от 4 до 17 лет, сообщает пресс-служба организатора конкурса — благотворительного фонда поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной.
«Конкурс проводится для профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей через творческие навыки и способности», — говорится в сообщении.В задачи конкурса входит развитие художественных способностей у детей, закрепление у детей знаний по правилам дорожного движения и формирование фонда стихов, пропагандирующих ПДД.
Конкурсные материалы принимаются по электронному адресу stihi.pdd@fond-edykina.ru до 16 октября.
Подробная информация о конкурсе размещена на странице фонда.
Читайте также:
Регоператор Подмосковья провёл экологическую игру на праздничном мероприятии «ЭкоДвор»
Жители Подмосковья примут участие в IV Всероссийском конкурсе в сфере цифровизации
Агломерация Зарайска и Коломны прошла в финал конкурса на звание «Культурная столица 2026»
Лев Каштанов