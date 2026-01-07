Назвали причину смерти актрисы Брижит Бардо

07 января 2026, 14:01

Paris Match: Актриса Брижит Бардо умерла от рака

Фото: istockphoto/izzzy71

Икона французского кино Брижит Бардо умерла от онкологического заболевания. Об этом 6 января рассказал ее супруг Бернар Д’Ормаль в комментарии журналу Paris Match.