Назвали причину смерти актрисы Брижит Бардо
Икона французского кино Брижит Бардо умерла от онкологического заболевания. Об этом 6 января рассказал ее супруг Бернар Д’Ормаль в комментарии журналу Paris Match.
По его словам, актриса перенесла две операции, однако болезнь оказалась сильнее. Д’Ормаль также отметил, что в последние месяцы жизни Бардо испытывала сильные боли в спине и в такие периоды не раз говорила, что теряет желание продолжать борьбу.
Брижит Бардо скончалась 28 декабря 2025 года. В день ее смерти поклонники знаменитой актрисы и зоозащитницы принесли цветы к вилле «Ла-Мадраг» в окрестностях Сен-Тропе. Подъезды к территории оцепили жандармерией. В мэрии города заявили, что Бардо «оставила заметный след в истории Сен-Тропе» и внесла вклад в его мировую известность.
Как сообщал телеканал BFM TV 29 декабря, прощание и похороны Бардо запланированы на 7 января на кладбище в Сен-Тропе.
