Умерла Брижит Бардо
Французская актриса Брижит Бардо скончалась в возрасте 91 года. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.
Причина смерти знаменитости в настоящее время не раскрывается.
Брижит Бардо появилась на свет 28 сентября 1934 года в Париже. Её первый шаг в кинематографе состоялся в комедии Жана Бойера под названием «Нормандская дыра», где она исполнила главную роль.
Карьерный взлёт произошёл в 1956 году, когда Бардо сыграла главную героиню в режиссёрском дебюте Роже Вадима — драме «И Бог создал женщину». Фильм имел огромный успех не только во Франции, но и за её пределами, что принесло актрисе мировую известность.
