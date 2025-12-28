Умерла Брижит Бардо

28 декабря 2025, 12:53

Брижит Бардо умерла в возрасте 91 года

Брижит Бардо (Фото: кадр из фильма «И Бог создал женщину»)

Французская актриса Брижит Бардо скончалась в возрасте 91 года. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.