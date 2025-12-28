Умерла Брижит Бардо

Достижения.рф

Брижит Бардо умерла в возрасте 91 года
Брижит Бардо (Фото: кадр из фильма «И Бог создал женщину»)

Французская актриса Брижит Бардо скончалась в возрасте 91 года. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.



Причина смерти знаменитости в настоящее время не раскрывается.

Брижит Бардо появилась на свет 28 сентября 1934 года в Париже. Её первый шаг в кинематографе состоялся в комедии Жана Бойера под названием «Нормандская дыра», где она исполнила главную роль.

Карьерный взлёт произошёл в 1956 году, когда Бардо сыграла главную героиню в режиссёрском дебюте Роже Вадима — драме «И Бог создал женщину». Фильм имел огромный успех не только во Франции, но и за её пределами, что принесло актрисе мировую известность.

Екатерина Коршунова

