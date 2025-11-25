Легенду французского кино Брижит Бордо повторно госпитализировали
91-летняя актриса Брижит Бардо вновь находится в больнице Сен-Жан в Тулоне. Об этом сообщает газета Nice-Matin.
По информации издания, актрису повторно госпитализировали около десяти дней назад. Месяцем ранее ей провели экстренную операцию в связи с серьёзным заболеванием.
Сама кинозвезда резко отреагировала на слухи о своём состоянии в социальной сети X. Актриса заявила, что неизвестные люди распространяют недостоверные сведения о ее исчезновении и подтвердила, что находится в добром здравии.
Легенда французского кинематографа родилась в Париже 28 сентября 1934 года. Её творческая карьера началась в 1952 году и продлилась 21 год. За это время Бардо снялась в 48 кинокартинах, приняла участие во множестве музыкальных проектов и записала около 80 песен.
В 1973 году артистка завершила карьеру в кино и посвятила себя защите прав животных. Она основала «Фонд Брижит Бардо», которым руководит до сих пор.
