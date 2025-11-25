Легенду французского кино Брижит Бордо повторно госпитализировали

25 ноября 2025, 05:48

Nice-Matin: актрису Брижит Бардо вновь госпитализировали

Брижит Бардо (Фото: Instagram* / @brigittebardotpage)

91-летняя актриса Брижит Бардо вновь находится в больнице Сен-Жан в Тулоне. Об этом сообщает газета Nice-Matin.