«Искрометная»: Звезда фильма «Любовь и голуби» высказалась об уходе Теняковой
Лада Сизоненко рассказала об актрисе Наталье Теняковой
Актриса Наталья Тенякова ушла из жизни 18 июня 2025 года в возрасте 80 лет. Артистка была известна по фильму «Любовь и голуби», где она исполнила роль бабы Шуры. Коллега по фильму Лада Сизоненко рассказала каково было работать с актрисой и какая она была в жизни.
Актриса Сизоненко, которая сыграла в кинофильме роль Оли в разговоре с «NEWS.ru» сообщила, что ушедшая Тенякова обладала искрометным темпераментом и была исключительным человеком.
«Я в шоке... Тяжело осознавать, что человек такого масштаба уходит. Она очень веселая была, она прям зажигалка такая была, то есть в самом лучшем смысле этого слова. Такая искрометная. Я вспоминаю, она все время хохотала», — поделилась Лада.Актриса добавила, что умение Натальи преподносить истории с юмором, дополняя их выразительной мимикой делало её уникальной. По словам Сизоненко, жесты и грация «бабы Шуры» заряжали смехом всю съёмочную группу.