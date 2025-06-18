«Искрометная»: Звезда фильма «Любовь и голуби» высказалась об уходе Теняковой

18 июня 2025, 12:47

Лада Сизоненко рассказала об актрисе Наталье Теняковой

Наталья Тенякова (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Актриса Наталья Тенякова ушла из жизни 18 июня 2025 года в возрасте 80 лет. Артистка была известна по фильму «Любовь и голуби», где она исполнила роль бабы Шуры. Коллега по фильму Лада Сизоненко рассказала каково было работать с актрисой и какая она была в жизни.





Актриса Сизоненко, которая сыграла в кинофильме роль Оли в разговоре с «NEWS.ru» сообщила, что ушедшая Тенякова обладала искрометным темпераментом и была исключительным человеком.

«Я в шоке... Тяжело осознавать, что человек такого масштаба уходит. Она очень веселая была, она прям зажигалка такая была, то есть в самом лучшем смысле этого слова. Такая искрометная. Я вспоминаю, она все время хохотала», — поделилась Лада.