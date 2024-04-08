В Павловском Посаде проведут «Мульт-классы» для детей

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Во дворце культуры «Павлово-Покровский» стартует запись на детские «Мульт-классы». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Павловского Посада.
«На «Мульт-классах» дети смогут почувствовать себя мультипликаторами. С ними будет работать настоящий профессионал Николай Шакин из Творческой мастерской «Карман Мультфильм». Дети сами придумают сюжет и героев мультика. Все герои будут сделаны из пластилина руками юных мультипликаторов», – говорится в сообщении.Мульт-классы будут проходить 24, 25, 26 и 27 апреля с 13:00 до 14:30, а также с 16:00 до 17:30. Записаться можно с 9 до 17 часов по телефону +7 (4964) 32-15-60. Участие в обучении бесплатное.
По итогам мастер-классов готовый мультфильм покажут на большом экране 28 апреля во время закрытия Кинофестиваля «17 мгновений...» им. Вячеслава Тихонова. Он по традиции состоится в Павловском Посаде.
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