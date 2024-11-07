Ежегодный форум приёмных семей собрал в Подмосковье более 350 участников

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Более 350 человек приняли участие в Форуме приёмных семей, который прошёл в Московской области. Как сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья, среди участников были лучшие приёмные семьи. Гостями стали кандидаты в приёмные родители, сотрудники служб сопровождения замещающих семей, специалисты органов опеки.
Форум приёмных семей в Московской области проводится с 2014 года в целях развития системы сопровождения и поддержки приемных семей.
В деловой части форума выступили эксперты и опытные приёмные родителей. Обсуждали, как преодолеть трудности в воспитании детей; как пройти сложные периоды и как решиться на важные решения, где получить помощь. Приёмные родители поделились своими лайфхаками, а эксперты прокомментировали эти методы с профессиональной точки зрения.
На форуме также наградили лучшие приёмные семьи Московской области и специалистов, принимающих активное участие в оказании им помощи. Награды получили и победители конкурса «Приёмная семья Подмосковья 2024».
Программа форума включила также выставку-квест «Эволюция семьи». Участникам предложили пройти этапы жизни приёмной семьи от момента принятия решения взять ребёнка до выпуска его во взрослую жизнь.
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«Наш регион входит в пятёрку лучших, где дети-сироты воспитываются именно в семьях. Перед нами серьёзный вызов: мы идём по пути не только приоритетного устройства детей в семью, то есть усыновления, но и заботимся о тех ребятах, которые вынуждены покинуть родную семью на какое-то время. Мы уходим от системы госучреждений, потому что каждый ребенок должен жить в семье, даже если это временная приёмная семья», – сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
В деловой части форума выступили эксперты и опытные приёмные родителей. Обсуждали, как преодолеть трудности в воспитании детей; как пройти сложные периоды и как решиться на важные решения, где получить помощь. Приёмные родители поделились своими лайфхаками, а эксперты прокомментировали эти методы с профессиональной точки зрения.
На форуме также наградили лучшие приёмные семьи Московской области и специалистов, принимающих активное участие в оказании им помощи. Награды получили и победители конкурса «Приёмная семья Подмосковья 2024».
Программа форума включила также выставку-квест «Эволюция семьи». Участникам предложили пройти этапы жизни приёмной семьи от момента принятия решения взять ребёнка до выпуска его во взрослую жизнь.
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Лора Луганская