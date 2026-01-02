В России назвали сферу с зарплатой более 400 тысяч рублей

02 января 2026, 15:26

РИА Новости: средняя зарплата в сфере перестрахования превысила 400 тысяч рублей

Фото: iStock/Atstock Productions

В России только сфера перестрахования предлагает среднюю зарплату в 400 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные статистики за октябрь 2025 года.