В России назвали сферу с зарплатой более 400 тысяч рублей
В России только сфера перестрахования предлагает среднюю зарплату в 400 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные статистики за октябрь 2025 года.
Средний доход в сфере перестрахования достиг 439,6 тысячи рублей.
В первую пятёрку по уровню зарплат также вошли сотрудники холдингов (322,4 тысячи рублей), управляющие фондами (257,8 тысячи рублей), работники частных пенсионных фондов (256 тысяч рублей) и рыболовы (251,9 тысячи рублей).
Кроме того, в топ-10 вошли издатели программного обеспечения, чей средний доход составлял 244 тысячи рублей в месяц, а также разработчики ПО, которые получали 223,5 тысячи рублей. Специалисты по добыче газа зарабатывали в среднем 223,1 тысячи рублей. Работники пассажирских авиаперевозок имели доход в 221 тысячу рублей в месяц, а сотрудники некоторых финансовых посредников — 213,9 тысячи рублей.
Средние зарплаты работников организаций рассчитываются до вычета налогов и включают премии. В этот показатель входят доходы всех сотрудников, включая тех, кто получает сверхвысокие зарплаты.
Читайте также: