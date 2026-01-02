Стало известно, может ли Долина выкупить квартиру у Лурье
Народная артистка России Лариса Долина вправе предложить Полине Лурье выкупить квартиру обратно. Об этом сообщил NEWS.ru юрист Илья Русяев.
По его словам, такая возможность существует только при заключении нового соглашения. Закон не препятствует Долиной предложить Лурье приобрести объект обратно, опираясь на статьи 421 и 421.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (принцип свободы договора).
Однако, как подчеркнул Русяев, обязанность принять это предложение не возникает, если заранее не был согласован опцион на обратный выкуп.
Ранее стало известно, что суд отказался взыскать 15 млн рублей с участвовавшего в схеме Долиной дроппера. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
