В семи российских городах с Нового года ввели туристический налог
С 1 января 2026 года в семи городах России введен туристический налог, передает РБК.
Новый сбор ввели в Курске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре, Тольятти, Тюмени и Иркутске. Размер платежа зависит от города и варьируется от 0,5 до 2 процентов от стоимости проживания.
Гостиницы освобождают постояльцев от уплаты этого налога, если они принадлежат к одной из следующих категорий: Герои СССР и России, полные кавалеры ордена Славы; Герои Социалистического Труда или Герои Труда России, а также лица, награжденные орденом Трудовой Славы трех степеней; участники специальной военной операции; участники и инвалиды Великой Отечественной войны; ветераны и инвалиды военных действий; лица, имеющие знаки «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» или «Житель осажденного Сталинграда»; граждане с инвалидностью первой и второй группы, инвалиды с детства и дети с инвалидностью.
