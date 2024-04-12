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RT сообщил о скорой премьере картины «Контрактники. Сильные верой»

12 апреля 2024, 15:33
Фото: iStock/happyphoton

Фото: iStock/happyphoton

Скоро состоится показ фильма RT «Контрактники. Сильные верой».
Картина расскажет о героях ХХI века – бойцах, которые сражаются за нашу страну на специальной военной операции.

«Неважно, кто ты по национальности и сколько тебе лет, — ты сражаешься за Россию, за будущее, за детей», — приводит RT слова военных.



До этого кинокритик Сергей Сычов объяснил решение создателей фильма «Джокер» сделать вторую часть в форме мюзикла.

«Это связано с тем, что первая часть «Джокера» была тепло принята зрителями, картина получилась максимально удачной, и возник вопрос, можно ли повторить этот успех. Когда создатели поняли, что это будет сделать практически невозможно, а продолжение снимать нужно, решили изменить концепцию картины и превратить её в мюзикл», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Сычов.

Ранее режиссёр и продюсер документального кино Татьяна Борщ заявила, что итальянцы проявили достаточный интерес к фильму RT Documentary «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра».

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#кино
#спецоперация
#военные
#история
#искусство
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В Звенигороде проведут мастер-класс по созданию городской панорамы из бумаги
12 апреля 2024, 15:32

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Мастер-класс «Как нарисовать звенящий город?» проведут для детей в Звенигородском манеже в воскресенье, 14 апреля, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«Участники мастер-класса научатся создавать городскую панораму из бумаги. Потом всё сделанное будет объединено в единый художественный объект. Кроме того, участникам покажут, как украсить панораму, используя приёмы разноцветной графики», — говорится в сообщении.
В ходе мастер-класса ребятам расскажут о сочетании цветов и различных деталей, а также об особенностях архитектуры.

Мастер-класс начнётся в 15:00, возрастные ограничения — 5 .

Ранее сообщалось, что в музеях Московской области приготовили различные мероприятия в честь Дня космонавтики, они назначены на 12, 13 и 14 апреля.

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#мастер-класс
#минкульттуризма мо
#дети
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Подмосковные музеи отметят День космонавтики лекциями, квестами и мастер-классами
11 апреля 2024, 20:03

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В государственных музеях Московской области подготовили тематические мероприятия ко Дню космонавтики. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.
Так, в Музейном комплексе Зои Космодемьянской 12 апреля состоится квиз «Космическая одиссея: Земля и космос». Участники ответят на вопросы о космических открытиях, узнают об истории космонавтики, исследовании планет и многом другом.

В тот же день в музее-заповеднике «Дмитровский кремль» можно будет послушать лекцию «Женщины в космосе».

В Звенигородском манеже 12 апреля пройдет интерактивное занятие «Лунные тайны». Участники узнают интересные факты о Луне.

А 13 апреля там же состоится мастер-класс «Космический сувенир». На нём будут созданы магниты и брелоки с планетами солнечной системы.

В мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского 13 апреля пройдёт детская игровая программа «Вперёд, в космос!». Участники получат задания на эрудицию. Для них также подготовили мастер-класс по оригами.

Историко-художественный музей «Новый Иерусалим» в этот же день приглашает на интерактивную программу «Дорога в космос». На занятии можно будет изучить выпуски газет о первом полёте в космос, архивные видео и фотографии Юрия Гагарина.

14 апреля в «Новом Иерусалиме» состоится лекция «Сказка стала былью». Слушатели познакомятся с плакатами на космические темы, которые имеются в собрании музея.

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#день космонавтики
#праздник
#музеи
#культура
#космос
#подмосковье
#московская область
#минкульттуризма мо
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В Павловском Посаде провели зональный этап игр КВН на тему пожарной безопасности
11 апреля 2024, 16:36

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Зональный этап игр КВН, посвящённый пожарной безопасности, состоялся в школе № 10 им. Валерия Фёдоровича Быковского в Павловском Посаде, участие в играх приняли четыре команды из разных городских округов Московской области, сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского округа.
«Команды из Ногинска, Балашихи, Павловского Посада и Раменского, представляющие профессиональные образовательные организации поборолись за звание самых весёлых и находчивых в четырёх конкурсах: «Приветствие», «Разминка», «Музыкальный конкурс» и «Домашнее задание», — говорится в сообщении.
По итогам игры первое место досталось команде «Гаси-туши» из Ногинска, второе место заняла раменская команда «На всякий пожарный», а команда Павловского Посада «Мавры» замкнула тройку лидеров.

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#павловский посад
#квн
#культура
#пожарная безопасность
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Михалков назвал признаки подъёма российского кино
Михалков: Зрителю нравится – это и есть знак подъёма
11 апреля 2024, 16:21

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Кинорежиссёр, сценарист Никита Михалков заявил о подъёме российского кино в последние годы.
«Как собирается бокс-офис? Он собирается на том, что ходят семьями и несколько раз. А если ходит человек еще раз на картину, значит, ему это нравится. И это есть знак подъёма. <…> И зритель отвечает на это рублем. Картины, которые вышли в последние годы, – они собирают, даже если это не топ, то, скажем, это больше 1, 2, 3 млрд», – пояснил в беседе с «Москвой 24» Михалков.

А российский режиссёр Ольга Окрепилова поделилась, что идея создания документального спектакля «Русская Заря» о людях Донбасса появилась после просмотра ею интервью немецкого писателя Ильи Рывкина.

«Я увидела интервью Ильи Рывкина, где он рассказывал, как ездил в Донбасс, и у него вышла книга на немецком языке об этом. Попросила его прислать мне текст, так как эта тема меня как режиссёра и человека очень волнует. Из книги я взяла беседы автора с местными жителями, перевела на русский, и из этих историй сложилась моя пьеса», — разъяснила в беседе с RT Окрепилова.

Ранее режиссёр и продюсер документального кино Татьяна Борщ заявляла, что итальянцы проявили достаточный интерес к фильму RT Documentary «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра».

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#кино
#книга
#михалков
#режиссёр
#искусство
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Куклачёв пообещал грандиозное шоу к своему юбилею
11 апреля 2024, 15:26

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Народный артист РСФСР Юрий Куклачёв заявил, что 12 апреля на премьере масштабного шоу «Самый добрый клоун», приуроченного к его 75-летию, зрители смогут увидеть грандиозное представление.
По его словам, в нём примут участие более 100 кошек-артистов, а также вся династия Куклачёвых, артисты и музыканты.

«Впервые за 75 лет зрители увидят грандиозное шоу, где будут выступать 120 кошек, вся династия Куклачёва, звёзды цирка, эстрады. Мы решили, что в нашем театре такое масштабное шоу провести не получится, потому что, во-первых, у нас сцена 5 м, во-вторых, наш зал вмещает 150-200 человек. Мы дадим возможность многим увидеть шоу, спектакль пройдёт пять раз», — прокомментировал в беседе с RT Куклачёв.

До этого автор-колумнист Анна Шершнева резко раскритиковала прошедшее в Москве скандальное, инфернальное шоу Taboo в театре-кабаре Crave. В статье для argumenti.ru она призвала устроить проверку правоохранителей и общественных деятелей подобных шоу.

Ранее состоялся областной конкурс цирковых коллективов «Парад-алле» в ДК «Павлово-Покровский» в Павлово-Посадском городском округе Московской области.

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#шоу
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В Королёве в День космонавтики устроят фестиваль в Центральном парке
11 апреля 2024, 15:05

Фото: пресс-служба Минкультуризма МО

Космический фестиваль-2024, приуроченный ко Дню космонавтики и 90-летию со дня рождения первого космонавта Земли Юрия Гагарина, проведут в Центральном парке имени Калинина в Королёве в пятницу, 12 апреля, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«В рамках фестиваля будет организована концертная программа, фотовыставка «Королёв: вчера, сегодня, завтра», где образы из будущего создал искусственный интеллект, выставка рисунков «Космос глазами детей», а также VR-квест «Путешествие в виртуально-космическую реальность», участники которого должны будут отвечать на вопросы о космических аппаратах и космосе», — говорится в сообщении.
Для гостей фестиваля также проведут мастер-класс по изготовлению подвижных игрушек из картона и 3D-росписи деревянных фигур. Кроме того, на фестивале состоится открытый урок астрономии, который завершится наблюдением за небесными телами через телескопы.

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#королёв
#фестиваль
#день космонавтики
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Вынесен приговор организатору секс-вечеринки для священников
Reuters: в Польше вынесли приговор священнику, устроившему секс-вечеринку
10 апреля 2024, 21:53

Фото: istockphoto/shironosov

Викарий Томаш Змарзлы был осужден в польском суде за организацию секс-вечеринки для католических священников. Его признали виновным в сексуальном насилии, нарушениях, связанных с наркотиками, и отказе помочь пострадавшему в ситуации, где была угроза жизни или здоровью, пишет Reuters.
События, приведшие к аресту, произошли 31 августа 2023 года в городе Домброва-Гурнича. Один из участников вечеринки потерял сознание, что вызвало приезд скорой помощи. Змарзлы отказал медикам доступ к пострадавшему, и им пришлось вызывать полицию для вмешательства.

По данным записи звонка в экстренные службы, участник употребил наркотик на основе гидроксибутирата натрия, известного как бутират, или средства для повышения потенции в избытке.

Викарию приговорили к 18 месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 15 тысяч злотых (350 тысяч рублей), а также к оплате нескольких тысяч злотых в фонд помощи жертвам преступлений.

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#полиция
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#фонд
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День космонавтики отметят в подмосковных парках конкурсами, викторинами и выставками
10 апреля 2024, 19:20

Фото: пресс-служба администрации г. о. Королёв

В подмосковных парках пройдут тематические мероприятия, посвящённые Всемирному дню авиации и космонавтики. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
11 апреля в Центральном парке культуры и отдыха Зарайска состоится конкурс рисунков на асфальте. Участники создадут эскизы на тему космоса. Принять участие может любой желающий.

12 апреля в парке отдыха «Вербилки» в Талдоме пройдут творческая мастерская, игра-викторина и игра-путешествие «Вперёд к космическим далям».

В тот же день в Кузьминском лесопарке в Котельниках организуют выставку «Путь к звёздам», викторину о космосе. Будет работать тематическая фотозона. Помимо этого, гости смогут посетить выставку планет Солнечной системы, открытый урок по астрономии, концертную программу, насладиться бесплатным чаепитием.

13 апреля в парке «Мечта» Наро-Фоминского городского округа состоится программа с викториной и соревнованиями. Участники смогут проверить свои знания о космосе, а также принять участие в различных активных играх.

Всю информацию о предстоящих мероприятиях можно найти на официальных ресурсах парков.

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#день космонавтики
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#московская область
#минкульттуризма мо
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Режиссёр Борщ раскрыла реакцию итальянцев на фильм RT про Донбасс
Режиссёр Борщ заявила о шоковой реакции итальянцев на фильм
10 апреля 2024, 14:41

Фото: iStock/igoriss

Режиссёр и продюсер документального кино Татьяна Борщ заявила, что итальянцы проявили достаточный интерес к фильму RT Documentary «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра».
Она добавила, что после просмотра у зрителей был шок.

«Вы знаете, картина вызвала очень большой интерес у итальянцев. У них, как мне говорили, был просто шок от того, что они практически лишены всякой информации», — пояснила в беседе с RT Борщ.

Она добавила, что фильм чётко и понятно показал историю противостояния в регионе.

До этого философ, общественный деятель Александр Дугин высказался о необходимости образа Победы России.

«Мы должны победить Запад духовно, прежде всего в самих себе. Русская Идея должна касаться прежде всего нас самих — но уже не как РФ в границах РФ, но как новой Империи, Государства-Цивилизации. И вместе с тем мы должны выдвинуть свое видение всего миропорядка. От нас этого будут ждать все. Поэтому нам надо стремительно меняться», — приводят argumenti.ru слова Дугина.

Ранее помощник президента России, председатель Российского военно-исторического института (РВИО) Владимир Мединский сообщил, что учебники истории для 5-9 классов готовы.

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