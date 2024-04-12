RT сообщил о скорой премьере картины «Контрактники. Сильные верой»

Фото: iStock/happyphoton
Скоро состоится показ фильма RT «Контрактники. Сильные верой».
Картина расскажет о героях ХХI века – бойцах, которые сражаются за нашу страну на специальной военной операции.
До этого кинокритик Сергей Сычов объяснил решение создателей фильма «Джокер» сделать вторую часть в форме мюзикла.
Ранее режиссёр и продюсер документального кино Татьяна Борщ заявила, что итальянцы проявили достаточный интерес к фильму RT Documentary «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра».
Читайте также:
Режиссёр Борщ раскрыла реакцию итальянцев на фильм RT про Донбасс
Названы даты проведения в Подмосковье Кинофестиваля им. Вячеслава Тихонова
Мединский заявил о готовности новых учеников по истории для средней школы
«Неважно, кто ты по национальности и сколько тебе лет, — ты сражаешься за Россию, за будущее, за детей», — приводит RT слова военных.
До этого кинокритик Сергей Сычов объяснил решение создателей фильма «Джокер» сделать вторую часть в форме мюзикла.
«Это связано с тем, что первая часть «Джокера» была тепло принята зрителями, картина получилась максимально удачной, и возник вопрос, можно ли повторить этот успех. Когда создатели поняли, что это будет сделать практически невозможно, а продолжение снимать нужно, решили изменить концепцию картины и превратить её в мюзикл», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Сычов.
Ранее режиссёр и продюсер документального кино Татьяна Борщ заявила, что итальянцы проявили достаточный интерес к фильму RT Documentary «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра».
Читайте также:
Режиссёр Борщ раскрыла реакцию итальянцев на фильм RT про Донбасс
Названы даты проведения в Подмосковье Кинофестиваля им. Вячеслава Тихонова
Мединский заявил о готовности новых учеников по истории для средней школы
Мелисса Тимофеева