Триумфатором кинофестиваля «Волоколамский рубеж» стал фильм «Командир»

«Картина режиссеров Тимура Хвана и Александра Гурьянова «Командир» получила приз «За лучший игровой фильм, а исполнитель главной роли в этой ленте Кирилл Зайцев получил приз имени Алексея Петренко. Кроме того, «Командир» завоевал приз администрации Волоколамского округа», — говорится в сообщении.

