Триумфатором кинофестиваля «Волоколамский рубеж» стал фильм «Командир»

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г.о.
Завершилась работа XX международного фестиваля военно-патриотического фильма «Волоколамский рубеж», победителем конкурсной программы стала кинокартина «Командир», сообщает пресс-служба администрации Волоколамского городского округа.
Награду победителю вручила глава Волоколамского округа, председатель оргкомитета фестиваля Наталья Козлова. Она также поблагодарила всех участников фестиваля за желание творить на пользу общества и отметила особую важность освещения патриотических тем во время проведения специальной военной операции.«Картина режиссеров Тимура Хвана и Александра Гурьянова «Командир» получила приз «За лучший игровой фильм, а исполнитель главной роли в этой ленте Кирилл Зайцев получил приз имени Алексея Петренко. Кроме того, «Командир» завоевал приз администрации Волоколамского округа», — говорится в сообщении.
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