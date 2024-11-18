В Раменском состоится фестиваль «Песни огненных дорог»

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.
Военно-патриотический музыкальный фестиваль «Песни огненных дорог» проведут в ДК им. Воровского в Раменском городском округе 7 декабря, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Фестиваль-конкурс «Песни огненных дорог» им. Героя России А. Маргелова проводится ежегодно. Цель мероприятия — поддержка военно-патриотической культуры и традиций России», — отмечается в сообщении.Участниками конкурсной программы фестиваля могут стать хоровые коллективы и сольные исполнители, исполняющие песни патриотической направленности. Заявки на участие в конкурсе-фестивале принимаются с 10 октября по 21 ноября по электронной почте: vsv@aviel.ru. К заявке нужно приложить согласие на обработку личных данных, список участников выступления и ссылку на видеоролик, подтверждающий исполнительское мастерство претендента.
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