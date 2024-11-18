В Музее «Новый Иерусалим» состоится открытие выставки Александра Лабаса «Невесомость»

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Выставка, посвящённая творчеству Александра Лабаса, впервые будет сосредоточена не на конкретной теме, а на том, чтобы наиболее полно продемонстрировать различные аспекты его работ, созданных в период с 1920 по 1930 год.
Основная тема творчества Лабаса — создание нового мира, связанного с развитием техники и городов, а также социальными изменениями начала XX века. Он прославляет жизнь, а не технический прогресс. Будучи поклонником дирижаблей, самолётов и городской жизни, Лабас остаётся романтиком, увлечённым новым самоощущением человека в этом динамичном мире.«На выставке Александра Лабаса в Новом Иерусалиме будут показаны почти все основные произведения художника 1920-х — нач.1930-х годов, самого яркого и впечатляющего периода его творчества, его ключевые шедевры. Искусство Лабаса особенно актуально сегодня, потому что рассказывает о том, как можно понимать настоящее сквозь призму размышлений о будущем. Это взгляд в будущее и проект строительства нового мира», — рассказал специалист в области русского искусства ХХ века Александр Балашов.
Название выставки «Невесомость» отражает ощущение свободы и лёгкости, которое человек испытывает при использовании летательных аппаратов. Экспозиция сопровождается отрывками из дневников и воспоминаний Александра Лабаса, где он размышляет о своих творческих задачах и способах их решения.
В рамках выставки планируется выпустить каталог, подготовить сувенирную продукцию, организовать тематические экскурсии и мероприятия для посетителей всех возрастов.
Музей также представит музыкальный и просветительский проект под названием «Время, вперёд!», включающий лекции и концерты, вдохновлённые не только сюжетами работ, но и философско-эстетическими идеями Александра Лабаса. Проект направлен на расширение временных рамок и установление связи между открытиями Лабаса и его современников-композиторов с основными направлениями художественного авангарда XX века.
Выставка продлится до 25 мая следующего года, возрастное ограничение — 6+.«Идея о проведении выставки Александра Лабаса появилась в музее „Новый Иерусалим“ несколько лет назад, и понадобилось немало времени, чтобы реализовать такой трудоемкий проект. Мы хотели собрать действительно ключевые работы художника из самых разных собраний и уголков нашей страны, чтобы максимально понятно и подробно показать, кто такой Александр Лабас. Он имел удивительный дар — никогда и несмотря ни на что не терять позитива и веры в человека», — сказала директор Музея «Новый Иерусалим» Анна Антипенко.
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