Названы страны, которые могут участвовать в «Интервидении»

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Принять участие в «Интервидении» могли бы страны БРИКС, к примеру, Аргентина, ЮАР, Бразилия и Китай, предположил музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев в беседе с NEWS.ru.
По его мнению, состязание должно быть межкультурным, чтобы участники из разных стран знакомили друг друга со своей музыкой и традициями.
Бабичев подчеркнул, что идея такого состязания довольно привлекательна и ему хочется посмотреть на такой конкурс с интересными артистами.
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«Хотелось бы, чтобы это было состязание на уровне Евровидения. Нет-нет да и какая-то звезда проскочит или какой-то популярный артист, как Slimane в прошлом году выступал от Франции или британский певец из группы Years&Years. Имя есть имя. И даже такие звезды не боятся участвовать в Евровидении, хотя могут провалиться. Хотелось бы, чтобы «Интервидение» было чем-то похожим», — добавил он.
Бабичев подчеркнул, что идея такого состязания довольно привлекательна и ему хочется посмотреть на такой конкурс с интересными артистами.
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Данил Пономарев