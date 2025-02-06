Иосиф Пригожин рассказал, чем «Интервидение» в РФ затмит «Евровидение»

Иосиф Пригожин (Фото: соцсети)
Президент России Владимир Путин издал указ о проведении музыкального конкурса «Интервидение» в 2025 году. Многие утверждают, что масштаб конкурса станет больше прославленного «Евровидения». Так ли это?
Российский музыкальный продюсер, бизнесмен Иосиф Пригожин в беседе с «Радио 1» заявил, что музыкальный конкурс «Интервидение», который будет проведен в Москве или Московской области нельзя сравнивать с «Евровидением».
По его словам, человек, приехавший на конкурс, должен понимать, что в один приезд он станет большой звездой и покажет свой музыкальный материал.
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«Нам не надо никого затмевать. "Евровидение", с учетом его гендерного превосходства в части нетрадиционных ценностей, превзойти будет невозможно. Мы можем его превзойти только музыкой», — прокомментировал продюсер.
По его словам, человек, приехавший на конкурс, должен понимать, что в один приезд он станет большой звездой и покажет свой музыкальный материал.
«А если не станет звездой, то заработает денег, например. То есть мы же хотим не только привлечь внимание, мы хотим, чтобы нас еще и уважали. Организатором на первом этапе будет Россия, а впоследствии, возможно, появятся и дополнительные учредители этого конкурса. Нам не нужно разделять на дружественных и недружественных, надо договариваться со всеми. Недружественные — только руководители стран, а люди должны быть нашими друзьями. Поэтому мы должны сделать все, чтобы все, кого настраивают против нас, были на нашей стороне», — объяснил Пригожин.
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Анастасия Панченко