«Эстрадный междусобойчик»: Юрий Лоза высказался о проведении «Интервидения» в России

Юрий Лоза (Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов)
Владимир Путин подписал указ о проведении в 2025 году международного музыкального конкурса «Интервидение». Ожидается, что в конкурсе примут участие артисты из Китая, стран СНГ и ШОС, а также государств Южной и Центральной Америки.
Музыкант, композитор Юрий Лоза в беседе с «Радио 1» заявил, что не ждет ничего хорошего от проекта «Интервидение».
Ранее о международном конкурсе «Интервидение» высказался музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, сказав, что конкурс должен стать «мега международным и привлекательным».
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«Насколько мне известно, "Интервидением" раньше назывались видео из-за рубежа, а "Евровидение" — это конкурс, который "слизали" с итальянского "Сан-Ремо". Что наши сейчас хотят замутить и что собираются копировать, я не знаю. Имитация конкурса у нас уже есть — "Новая волна", как устроить ещё один эстрадный междусобойчик, я тоже могу предположить. Ничего хорошего лично я от новой затеи не жду», — прокомментировал музыкант.
Ранее о международном конкурсе «Интервидение» высказался музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, сказав, что конкурс должен стать «мега международным и привлекательным».
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Анастасия Панченко