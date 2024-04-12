Названы участники церемонии открытия Кинофестиваля имени Вячеслава Тихонова

Викарий Томаш Змарзлы был осужден в польском суде за организацию секс-вечеринки для католических священников. Его признали виновным в сексуальном насилии, нарушениях, связанных с наркотиками, и отказе помочь пострадавшему в ситуации, где была угроза жизни или здоровью, пишет Reuters.