Названы участники церемонии открытия Кинофестиваля имени Вячеслава Тихонова

Фото: пресс-служба администрации г. о. Павловский Посад
Стали известны участники VIII Международного кинофестиваля «17 мгновений…» имени Вячеслава Тихонова, который пройдёт с 24 по 28 апреля в Павловском Посаде. Их имена назвали в пресс-службе администрации городского округа.
«Открытие кинофестиваля состоится 24 апреля в 18 часов у памятника Вячеславу Васильевичу. Через час в Доме культуры «Октябрь» начнётся торжественная часть. Свои выступления жителям и гостям городского округа подарят Мария Козакова, Ив Набиев, Ольга Будина, Елена Бирюкова, Тамара Котова, Сергей Варчук, группа «Красивые», Губернаторский оркестр Московской области, Большой детский хор имени Виктора Попова», – рассказали в пресс-службе.После окончания торжественной части состоится внеконкурсный показ художественного фильма «Повелитель ветра».
Жюри фестиваля возглавит народный артист России, депутат Госдумы Николай Бурляев. Кроме него, оценивать представленные на фестивале картины будут народный артист России, кинооператор Игорь Клебанов, актриса Мария Шукшина, директор Гильдии актеров кино России и заслуженный работник культуры Валерия Гущина, продюсер и режиссёр Сарфараз Алам Сафу по видеосвязи из Индии.
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