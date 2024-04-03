В Дубне за 2024 год модернизируют систему теплоснабжения

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна
Дубну включили в Госпрограмму по модернизации и капремонту систем теплоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
На сегодняшний день теплосети подготавливаются к началу ремонта.
Стоит отметить, что городской округ был включен в программу по решению губернатора Подмосковья.
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«Уже сейчас проект по модернизации и капремонту тепловых сетей готовят к экспертизе. Речь идёт о реконструкции трёх магистральных сетей в районе Большой Волги в 2024 году. Также среди приоритетных задач – модернизация котельной №3, которая расположена на Левом берегу. Здесь уже давно требуется заменить котлы. В 2025 году работа будет выполнена. Речь идёт о замене парового котла серии ДКВр и установки дополнительного, третьего, котла», — поделился глава городского округа Максим Тихомиров.
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Мира Полтева