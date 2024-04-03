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В Дубне за 2024 год модернизируют систему теплоснабжения

03 апреля 2024, 12:07
Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

Дубну включили в Госпрограмму по модернизации и капремонту систем теплоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
На сегодняшний день теплосети подготавливаются к началу ремонта.

«Уже сейчас проект по модернизации и капремонту тепловых сетей готовят к экспертизе. Речь идёт о реконструкции трёх магистральных сетей в районе Большой Волги в 2024 году. Также среди приоритетных задач – модернизация котельной №3, которая расположена на Левом берегу. Здесь уже давно требуется заменить котлы. В 2025 году работа будет выполнена. Речь идёт о замене парового котла серии ДКВр и установки дополнительного, третьего, котла», — поделился глава городского округа Максим Тихомиров.


Стоит отметить, что городской округ был включен в программу по решению губернатора Подмосковья.

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Самая большая школа появится в Зарайске к 1 сентября 2025 года
03 апреля 2024, 12:25

Фото: пресс-служба Министерства стройкомплекса МО

Завершить строительство самой большой в городском округе Зарайск школы планируют к 1 сентября будущего года. Работы по возведению здания на 825 мест на Московской улице идёт в графике, сообщили в пресс-служба Министерства стройкомплекса Подмосковья.
«На площадке задействованы 70 человек, которые ведут работы по устройству вертикальных и горизонтальных конструкций второго и третьего этажей, кладке наружных и внутренних стен, устройству наружных инженерных сетей. Площадь здания превысит 16 тыс. кв. м. В нём будет всё для получения качественного образования», – уточняется в сообщении.
В школе разместятся специализированные кабинеты и лаборатории, спортивные и актовый залы, творческие студии и мастерские.

На прилегающей территории появятся физкультурно-спортивная зона с игровыми площадками, площадка для общешкольных мероприятий.

По данным министерства, образовательное учреждение строят в рамках госпрограммы за счёт бюджетных средств.

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#подмосковье
#московская область
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На улице в Мытищах ликвидировали сильное подтопление
03 апреля 2024, 12:22

Фото: iStock/Mr_Twister

Сильное подтопление устранили на проезжей части в городе Мытищи специалисты компании Мосавтодор в ходе регулярных работ по содержанию региональной дорожной сети, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Подтопление было устранено на Мытищинской улице», — отмечается в сообщении.
Кроме того, дорожники провели ямочный ремонт на Юбилейной улице в Балашихе, починили повреждённый дорожный знак на Советской улице в Чехове и исправили неработающий светофор на Гаражной улице в рабочем посёлке Малаховка городского округа Люберцы.

Также в рамках работ по содержанию дорожной сети в нормативном состоянии в Коломне между улицами Шуровская и Октябрьской Революции было восстановлено освещение.

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Путин присвоил космонавту Анне Кикиной звание Героя России
03 апреля 2024, 12:16

Фото: РИА Новости/Иван Тимошенко

Член Отряда космонавтов РФ Анна Кикина стала Героем Российской Федерации. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
В тексте документа указано, что высокой награды Анна Кикина удостоена за мужество и героизм, проявленные во время выполнения длительного полёта на борту Международной космической станции. Кроме того, Анна Кикина удостоена почётного звания лётчика-космонавта Российской Федерации. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

В составе международного экипажа Анна Кикина прибыла на МКС 7 октября 2022 года на борту американского космического корабля Crew Dragon. 12 марта 2023 года пилотируемый космический корабль с экипажем миссии Crew-5 и россиянкой приводнился в Мексиканском заливе у побережья американского штата Флорида.

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В Подмосковье стартовало голосование за лучший противопожарный ролик
03 апреля 2024, 12:04

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по МО

Конкурс на лучший агитационный видеоролик, посвящённый пожарной безопасности, проводят в Подмосковье, победитель будет определён в ходе народного онлайн-голосования на YouTube-канале Московского областного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
«В конкурсе участвуют школьники, студенты техникумов и колледжей, а также воспитанники детских садов, клубов и детско-юношеских объединений, связанных с противопожарной безопасностью», — говорится в сообщении.
Голосование проводится с 1 по 15 апреля включительно. Победителем станет ролик, набравший больше всего лайков, при этом также будут учитываться итоги голосования профессионального жюри.

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Полиция провела обыски дома и на работе у самарской чиновницы Щербачёвой
03 апреля 2024, 11:58

Фото: istockphoto/Dzurag

Сотрудники полиции провели обыски дома и на рабочем месте у влиятельной самарской чиновницы — главы областного департамента внешних связей Веры Щербачёвой. Поводом стало возбуждённое в её отношении уголовное дело о мошенничестве.
Чиновницу подозревают в том, что она фиктивно трудоустроила в подведомственную ей бюджетную структуру свою невестку 21-летнюю студентку Анну Алексееву, рассказывает в своём телеграм-канале депутат Государственной думы Александр Хинштейн. В ходе следственных мероприятий правоохранители выяснили, что девушка постоянно живёт и учится в Москве. Несмотря на это, она была оформлена в штат ГКУ «Дом дружбы народов» и якобы выполняла работу удалённо.

Должность, на которую Анну приняли, подразумевает чёткие квалификационные требования: наличие профильного образования и опыт работы. Ничего этого у студентки, конечно, нет. По оценке следствия, ущерб бюджету составил 535 тысяч рублей, которые Алексеева получила в качестве зарплаты. Уволилась она сразу же после проверки, которую инициировал Хинштейн осенью прошлого года, по итогам которой было возбуждено уголовное дело. Следствие по нему продолжается.

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Студентка из Одинцово стала призером конкурса по банковскому делу
03 апреля 2024, 11:46

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Студентка Одинцовского техникума Варвара Степанова стала серебряным призером регионального этапа «Профессионалов» по банковскому делу. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Региональный этап проводили на базе Мытищинского колледжа.

«Учащаяся продемонстрировала высокий уровень подготовки и заняла призовое место, став серебряным призером.Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области. В рамках чемпионата участники выполняли задания, связанные с банковскими операциями, обслуживанием клиентов, финансовым анализом и другими аспектами банковской деятельности», — отметили в министерстве.

Стоит отметить, что девушка безупречно справилась сов всеми испытаниями.

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В Сергиево-Посадском округе снесли ветхий многоквартирный дом
03 апреля 2024, 11:11

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Деревянный многоквартирный дом, находившийся в аварийном состоянии, снесли в деревне Репихово Сергиево-Посадского городского округа, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Двухэтажный жилой дом №28 в деревне Репихово был построен в 1968 году. Общая площадь постройки составляла более 190 квадратных метров. Здание со временем пришло в негодность, она стало представлять опасность для жильцов и портило общий вид. По итогам обследования дом признали аварийным, 18 человек, проживающих в четырёх квартирах. Расселили, а здание снесли», — говорится в сообщении.
Ветхую постройку снесли в марте текущего года. В настоящее время все работы по демонтажу здания завершены, строительный мусор с участка вывезли.

Решение о том, как использовать освободившуюся от застройки землю, ещё не принято.

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Лесничий из Серпухова провел урок для первоклассников
03 апреля 2024, 11:09

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

Специалисты лесничества «Русский лес» провели для школьников уроки на тему леса. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Уроки о лесе и работе лесничих проводятся в школах на постоянной основе.

«По приглашению руководства средней школы № 19 имени Романа Катасонова города Серпухова помощник участкового лесничего Михаил Шовкун встретился с первоклассниками и рассказал им о лесных профессиях и объяснил, что такое лесное хозяйство. Оживление и неподдельный интерес вызвала информация о работе лесных пожарных, таксаторов, лесопатологов, инспекторов по охране леса», — поделились в ведомстве.

Кроме этого, первоклассники научились правилам поведения в лесу и что делать если ты потерялся, а также смогли получить ответы на интересующие их вопросы.

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Для подмосковных учителей провели семинар по работе в цифровых классах
03 апреля 2024, 10:49

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Семинар на тему «Московская область: эффективные практики работы в цифровых классах» провели для педагогов подмосковных школ в Гимназии имени Подольских курсантов в городе Подольск, сообщает пресс-служба министерства образования региона.
«Директор гимназии Наталья Квашенникова рассказала участникам семинара, как цифровые классы помогают сделать обучение более индивидуальным и как это отображается в учебных планах. Кроме того, представители Корпоративного университета развития образования сделали доклад, посвящённый формированию и управлению цифровой образовательной средой», — говорится в сообщении.
В рамках семинара своим опытом использования цифровых классов для работы по федеральным учебным программам поделились учителя-предметники подольской гимназии. А представители образовательной платформы «Сферум», участвующие в семинаре в режиме видеоконференции, ответили на вопросы по функционалу оборудования цифровых классах.

На семинар приехали 85 глав и заместителей руководителей школ, участвующих в пилотном проекте «Цифровые классы Подмосковья», и ещё 50 человек приняли участие в семинаре в онлайн-формате.

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