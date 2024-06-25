В Подмосковье прошла премьера композиции «Сказка о царе Салтане»

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Московская областная филармония представила премьеру музыкально-литературной композиции «Сказка о царе Салтане». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Премьера прошла во Дворце культуры «Яуза» городского округа Мытищи 24 июня.
В общей сложности первыми увидели постановку 840 жителей Подмосковья. Стоит отметить, что мероприятие было посвящено 225-летнему юбилею со дня рождения А. С. Пушкина.
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«Знакомая с детства поэзия, красочный мультимедийный видеоряд и яркая музыка Н. А. Римского-Корсакова в исполнении симфонического оркестра Московской областной филармонии «Инструментальная капелла» под управлением заслуженного артиста России Виктора Луценко погрузила зрителей в мир пушкинских сказок. В роли рассказчика выступил российский актер театра и кино Михаил Полицеймако», — поделились в пресс-службе.
В общей сложности первыми увидели постановку 840 жителей Подмосковья. Стоит отметить, что мероприятие было посвящено 225-летнему юбилею со дня рождения А. С. Пушкина.
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Мира Полтева