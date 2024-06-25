В Подмосковье проведут семейный фестиваль «Рябинушка»

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Фестиваль «Рябинушка», приуроченный ко Дню семьи, любви и верности, будет проходить в Гефсиманском саду Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря в округе Истра 6 и 7 июля, сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
«Почетными гостями фестиваля станут супружеские пары, прожившие в браке дольше пятидесяти лет, а также многодетные семьи, воспитывающие более пяти детей», — отмечается в сообщении.На фестивале выступят подмосковные творческие коллективы, в том числе ансамбли народной музыки «Вечёрка» и «Дмитровские рожечники», а также народный коллектив «Истоки». Кроме того, посетителей фестиваля ждёт выступление артистов подмосковной филармонии: оркестра «Гусляры России», оркестра солистов «Русские узоры» и ансамбля музыки и танцев «Садко».
В рамках фестиваля состоится ярмарка фермерских товаров и мастер-классы по народным ремёслам.
Фестиваль начнётся в 11 утра, вход свободный, возрастных ограничений нет.
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