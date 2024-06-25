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В Шаховской библиотеке организовали детский квест по сказкам

25 июня 2024, 13:51
Фото: Татьяна Рунова

Фото: Татьяна Рунова

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Квест по сказкам с загадками и викторинами провели в детском отделении Шаховской библиотеки для ребят из лагеря дневного пребывания «Солнышка» на базе местной гимназии, передаёт корреспондент Татьяна Рунова.
«Мы провели с детьми игровую программу «Я, ты, он, она — вместе целая страна». Это литературный круиз по долине сказок», — рассказала заведующая детским отделом библиотеки Елена Зименкова.
В ходе квеста ребята побывали в гостях у Бедокурки и Бабы Яги, отгадывали литературные загадки и загадки-обманки, выполняли различные задания.



Отмечается, что такие занятия в игровой форме сотрудники Шаховской библиотеки проводят достаточно часто: сказки помогают развивать воображение ребёнка, способствуют интеллектуальному и эмоциональному росту.

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#библиотека
#лагерь
В Подмосковье прошла премьера композиции «Сказка о царе Салтане»
25 июня 2024, 12:11

Фото: istockphoto / ChiccoDodiFC

Московская областная филармония представила премьеру музыкально-литературной композиции «Сказка о царе Салтане». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Премьера прошла во Дворце культуры «Яуза» городского округа Мытищи 24 июня.

«Знакомая с детства поэзия, красочный мультимедийный видеоряд и яркая музыка Н. А. Римского-Корсакова в исполнении симфонического оркестра Московской областной филармонии «Инструментальная капелла» под управлением заслуженного артиста России Виктора Луценко погрузила зрителей в мир пушкинских сказок. В роли рассказчика выступил российский актер театра и кино Михаил Полицеймако», — поделились в пресс-службе.

В общей сложности первыми увидели постановку 840 жителей Подмосковья. Стоит отметить, что мероприятие было посвящено 225-летнему юбилею со дня рождения А. С. Пушкина.

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#мытищи
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#премьера
#а. с. пушкин
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В команду «Таврида.АРТ» вошли представители Подмосковья
25 июня 2024, 11:27

Фото: пресс-служба Росмолодёжи

Четыре представителя Московской области по итогам конкурсного отбора вошли в программу «Региональная команда «Таврида.АРТ», сообщает пресс-служба Росмолодёжи.
«В команду арт-кластера от Подмосковья вошли наставник Алина Тетиевская, амбассадоры Елизавета Шмыгановская и Дмитрий Куликов, а также медиаамбассадор Анна Чмир», — говорится в сообщении.
Программа объединяет представители творческих индустрий и молодёжных движений для того, чтобы способствовать созданию культурно-просветительской среды в каждом регионе России.

«Для нас очень важно быть «ради страны и искусства»: создавать не просто ради себя и для своего собственного самовыражения, а для того, чтобы в стране появилось новое, яркое молодое искусство», — отметила заместитель гендиректора по образовательной деятельности и контенту арт-кластера «Таврида» Ксения Артемьева.
Региональная команда будет рассказывать молодёжи о проектах «Тавриды.АРТ» и объяснять, как участие в этих проектах может помочь с творческой самореализацией.

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#таврида
#московская область
#подмосковье
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Подмосковные школьники могут принять участие в акции «Культурный марафон»
25 июня 2024, 10:37

Фото: пресс-служба министерства культуры РФ

В России стартовал очередной «Культурный марафон». Тема этого года – русская классическая культура. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры РФ.
Целью марафона является возможность дать участникам познакомиться с культурой через призму технологий и вдохновить их на самостоятельные творческие поиски.

«Культурный марафон» позволяет взглянуть на произведения, знакомые по школьным урокам и походам в музеи, под другим углом. Мы показываем ребятам, что две реальности – мир классического искусства и современный мир с нейросетями и беспилотным транспортом – на самом деле тесно соприкасаются. Изучая точки соприкосновения, можно лучше понять и первое, и второе», – объяснила директор Яндекс Образования Дарья Козлова.

«Культурный марафон» успешно проводится с 2019 года, ежегодно объединяя посредством творчества более 1 млн школьников и учителей со всей России. Подробности можно найти на официальном сайте проекта.

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В Подмосковье проведут семейный фестиваль «Рябинушка»
25 июня 2024, 10:31

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Фестиваль «Рябинушка», приуроченный ко Дню семьи, любви и верности, будет проходить в Гефсиманском саду Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря в округе Истра 6 и 7 июля, сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
«Почетными гостями фестиваля станут супружеские пары, прожившие в браке дольше пятидесяти лет, а также многодетные семьи, воспитывающие более пяти детей», — отмечается в сообщении.
На фестивале выступят подмосковные творческие коллективы, в том числе ансамбли народной музыки «Вечёрка» и «Дмитровские рожечники», а также народный коллектив «Истоки». Кроме того, посетителей фестиваля ждёт выступление артистов подмосковной филармонии: оркестра «Гусляры России», оркестра солистов «Русские узоры» и ансамбля музыки и танцев «Садко».

В рамках фестиваля состоится ярмарка фермерских товаров и мастер-классы по народным ремёслам.

Фестиваль начнётся в 11 утра, вход свободный, возрастных ограничений нет.

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#фестиваль
#день семьи
#любви и верности
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Фестиваль «Купеческий вкус» проведут в Серпухове
24 июня 2024, 16:54

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Серпухове 29 июня пройдет фестиваль «Купеческий вкус». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Фестиваль пройдет в Серпуховском историко-художественном музее.

«В рамках программы организаторы подготовили насыщенную программу. Гости смогут принять участие в мастер-классе по созданию эскиза росписи для чайной чашки, а также в дегустации чая из самовара с традиционными угощениями. Также гостей ждут тематическая фотозона, ярмарка мастеров и лотерея с памятными сувенирами», — поделились в пресс-службе.

Начало программы фестиваля 29 июня в 12:00. Вход свободный по предварительной регистрации на сайте музея. Подробности о мероприятии можно найти на официальном сайте музея.

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#фестиваль
#ярмарка
#лотерея
#музей
#выставка
#серпухов
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В усадьбе Вязёмы открылась выставка вышитых копий знаменитых картин
24 июня 2024, 12:57

Фото: Никита Сморкалов

Выставка ««Узора нить вдохновенная» работает музее-заповеднике имени А. С. Пушкина в усадьбе Вязёмы Одинцовского городского округа, экспозицию составили копии знаменитых картин, исполненные в технике гобелена и вышивки крестом, передаёт корреспондент Никита Сморкалов.
«Копии картин известных художников выполнены на ткани в больших форматах. Это очень кропотливая и тонкая работа: для живописного полотна нужно сначала составить точную схему, а затем вышивать по ней. На табличках рядом с работами написан срок исполнения — мастерицы работали от нескольких месяцев до трёх лет», — говорится в сообщении.
В числе представленных на выставке вышивок — копии картин Карла Брюллова, Уильяма Мо Эгли, Фердинанда Кусса и Михаила Шанькова.

Выставка будет работать до 4 августа, возрастных ограничений нет.

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В Наро-Фоминске наградили лауреатов конкурса детского рисунка

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В монастыре Серпухова открыли выставку детского творчества «Музей под небом»
#вязёмы
#выставка
#культура
#одинцовский городской округ
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В Наро-Фоминске наградили лауреатов конкурса детского рисунка
24 июня 2024, 12:49

Фото: пресс-служба администрации городского округа Наро-Фоминск

Лауреатам конкурса детского рисунка, прошедшего в городе Фошань провинции Гуандун, вручили дипломы и подарочные наборы. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Наро-Фоминск.
Торжественное мероприятие прошло в Большом зале здании окружной администрации.

«Творческие наборы-конструкторы, цветы и красочные дипломы вручили лауреатам международного конкурса детского рисунка. На рассмотрение жюри международного конкурса детского рисунка от Наро-Фоминского городского округа было представлено 39 работ. Китайскими организаторами конкурса и администрацией Наро-Фоминского городского округа были отмечены не только лауреаты, но и их наставники – учителя изобразительного искусства», — поделились в пресс-службе.

«Рисуем во имя дружбы и яркого будущего» – так переводится с китайского главный слоган конкурса в Фошане. В Наро-Фоминске этот призыв города-побратима поддерживают и уже начали подготовку к участию в конкурсной программе 2024 года.

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#наро-фоминск
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Фотограф из Пушкино вышла в финал международного конкурса «Свет и Цвет»
24 июня 2024, 11:20

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино

Фотограф из Пушкино Анна Перевозчикова стала финалистом международного конкурса фотографии «Свет и Цвет». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
Всего на конкурс прислали свыше 4500 работ из 398 городов России и зарубежных стран.

«Фотография Анны Перевозчиковой «Каир» в номинации «Город» войдет в экспозицию одноименного международного фестиваля, который пройдет в Ельце 21-25 августа 2024 года. Там же назовут победителей в шести основных номинациях: «Природа», «Город», «Люди», «Предмет», «Движение», «Ретро» и двух дополнительных: «Дом. Семья. Обычаи. Традиции» и «Нейрофотография», — отметили в пресс-службе.

В программе фестиваля «Свет и Цвет» участников также ждут свыше 50 мероприятий: лекции, публичные интервью, творческие встречи, практикумы, мастер-классы, экскурсии по городу и его окрестностям.

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В монастыре Серпухова открыли выставку детского творчества «Музей под небом»
24 июня 2024, 11:18

Фото: телеграм-канал Сергей Никитенко

Глава Серпухова Сергей Никитенко открыли во Владычном женском монастыре выставку «Музей под небом» Детской школы мозаики при коррекционной школе Лобни. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Вместе с Никитенко в открытии участвовали президент благотворительного фонда «Исток», председатель Московского областного регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» Екатерина Богдасарова, депутат Мособлдумы Татьяна Карзубова и настоятельница монастыря, матушка Алексия.
«Живописные и мозаичные работы выполнены воспитанниками Детской школы мозаики, основанной в 1998 году. Её руководитель – диакон Димитрий Котов. Под его наставничеством дети открывают мир Божий через изобразительное искусство, учатся видеть его светлым, наполненным благодатью», – отметил Никитенко.
Помимо работ Детской школы мозаики, на выставке представлены произведения Территориальной детской школы искусств и Православной гимназии при Владычнем женском монастыре.

Выставка будет работать до середины июля.

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