В Шаховской библиотеке организовали детский квест по сказкам

Фото: Татьяна Рунова
Квест по сказкам с загадками и викторинами провели в детском отделении Шаховской библиотеки для ребят из лагеря дневного пребывания «Солнышка» на базе местной гимназии, передаёт корреспондент Татьяна Рунова.
«Мы провели с детьми игровую программу «Я, ты, он, она — вместе целая страна». Это литературный круиз по долине сказок», — рассказала заведующая детским отделом библиотеки Елена Зименкова.В ходе квеста ребята побывали в гостях у Бедокурки и Бабы Яги, отгадывали литературные загадки и загадки-обманки, выполняли различные задания.
Отмечается, что такие занятия в игровой форме сотрудники Шаховской библиотеки проводят достаточно часто: сказки помогают развивать воображение ребёнка, способствуют интеллектуальному и эмоциональному росту.
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