Подмосковный театр «Огниво» стал лауреатом международной премии Russian Event Awards 2024

Фото: Валерия Исаева
Театр «Огниво» из Мытищ стал лауреатом регионального этапа Международной премии Russian Event Awards 2024. Об этом сообщил корреспондент.
Мытищинский театр кукол «Огниво» — представляет спектакли, после которых зрителей ждет прогулка по местам, описанных в пьесах и сказках. Таким образом, они полностью погрузятся в сказочный мир и станут его частью.
В финале Московского областного этапа Международной премии Russian Event Awards 2024 в Коломне, было представлено 48 проектов от 23 подмосковных городов. По итогам мытищинский театр занят первое место в номинации шорт-листа.
Читайте также:
В Петербурге пройдёт международный фестиваль народной песни «Добровидение»
Подмосковье примет участие во всероссийском конкурсе «Самый читающий регион»
Победитель регионального этапа фестиваля «Город танцует в парках» Копейченко рассказал о «Новом искусстве»
«Мы выбрали правильное направление, соединяющее искусство и путешествие. Радует, что мы даем толчок к развитию внутреннего туризма в нашем округа», — поделился художественный руководитель театра «Огниво» Алексей Гущук.
В финале Московского областного этапа Международной премии Russian Event Awards 2024 в Коломне, было представлено 48 проектов от 23 подмосковных городов. По итогам мытищинский театр занят первое место в номинации шорт-листа.
Читайте также:
В Петербурге пройдёт международный фестиваль народной песни «Добровидение»
Подмосковье примет участие во всероссийском конкурсе «Самый читающий регион»
Победитель регионального этапа фестиваля «Город танцует в парках» Копейченко рассказал о «Новом искусстве»
Мира Полтева