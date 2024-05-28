В Можайском округе для детей с ОВЗ прошел конкурс «Твой звездный час»

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области
«Ребята приняли участие в трёх номинациях. Славов Дмитрий прочитал патриотическое стихотворение «Своих не бросаем» в номинации «Художественное слово». Девочки Беринова София, Ковалёва Анастасия, Меркушина Даша исполнили номер спортивной сказки — йоги «Путешествие лесного ручейка». В номинации «Прикладное и художественное творчество» свои работы — картины из ткани в технике «кинусайга» представили Чернейко Иван, Беринова София и Залужская Елизавета с мамой Залужской Татьяной», — поделились в пресс-службе.
Помимо выступлений, для детей была подготовлена развлекательная программа с аниматорами.
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