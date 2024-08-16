«Открытие мира красоты»: в Яхроме проходит выставка «Лето – это маленькая жизнь»

Фото: ЦКР «Яхромский»
В Центре культурного развития (ЦКР) «Яхромский» в Дмитровском городском округе проходит выставка «Лето – это маленькая жизнь».
Фото: ЦКР «Яхромский»
Художественный руководитель центра Валентина Вершинина рассказала об этом мероприятии в беседе с корреспондентом «Радио 1».
Она рассказала, что на экспозиции представлены картины художников группы «Содружество» под руководством Лидии Ляпинковой. Объединение, состоящее из двух десятков мастеров из Дмитрова, Москвы и Дубны, появилось три года назад.
В рамках выставки в Яхроме десять художников представили более 30-ти работ, написанных в разных стилях и техниках, которые объединяет общая тема – лето.
Фото: ЦКР «Яхромский»
Особое место в экспозиции занимают работы «В тени вяза» и «В саду. Портрет Галины Калёновой», написанные членом Союза художников России Владимиром Купцовым, который стал наставником для многих участников «Содружества».
Идея выставки пришла ещё весной, отметила Вершинина, когда «Содружество» представило в ЦКР «Яхромский» свою выставку, посвящённую сирени. Она имела такой успех, что руководство площадки обратилось к Ляпинковой с просьбой подготовить что-то подобное на лето.
Художники не смогли отказать и собрали свои лучшие работы на летнюю тематику.
Торжественное открытие выставки состоялось 1 июля. По словам художественного руководителя, на сегодняшний день её посетили уже более 700 человек разных возрастов, начиная от детей пяти лет и заканчивая людьми зрелого возраста.
Фото: ЦКР «Яхромский»
Все желающие могут прийти на выставку «Лето – это маленькая жизнь» до 31 августа. Вход свободный.
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Художественный руководитель центра Валентина Вершинина рассказала об этом мероприятии в беседе с корреспондентом «Радио 1».
«Каждая выставка – это всегда открытие, открытие мира красоты и мудрости, развитие творческих способностей, умение видеть красоту в привычных вещах», – поделилась Вершинина.Фото: ЦКР «Яхромский»
Она рассказала, что на экспозиции представлены картины художников группы «Содружество» под руководством Лидии Ляпинковой. Объединение, состоящее из двух десятков мастеров из Дмитрова, Москвы и Дубны, появилось три года назад.
В рамках выставки в Яхроме десять художников представили более 30-ти работ, написанных в разных стилях и техниках, которые объединяет общая тема – лето.
«Картины передают яркие эмоции и создают солнечное и прекрасное настроение. Наши посетители отмечают особенно тёплую и радостную атмосферу благодаря этой выставке. Все работы выполнены в различных техниках, каждая из них несёт свой неповторимый характер, но вместе они создают великолепный букет прекрасного искусства. Особенность этого букета в том, что его можно долго рассматривать, вглядываясь в такие разные и по-своему интересные и неповторимые работы», – поделилась собеседница «Радио 1».
Фото: ЦКР «Яхромский»
Особое место в экспозиции занимают работы «В тени вяза» и «В саду. Портрет Галины Калёновой», написанные членом Союза художников России Владимиром Купцовым, который стал наставником для многих участников «Содружества».
Идея выставки пришла ещё весной, отметила Вершинина, когда «Содружество» представило в ЦКР «Яхромский» свою выставку, посвящённую сирени. Она имела такой успех, что руководство площадки обратилось к Ляпинковой с просьбой подготовить что-то подобное на лето.
Художники не смогли отказать и собрали свои лучшие работы на летнюю тематику.
Торжественное открытие выставки состоялось 1 июля. По словам художественного руководителя, на сегодняшний день её посетили уже более 700 человек разных возрастов, начиная от детей пяти лет и заканчивая людьми зрелого возраста.
Фото: ЦКР «Яхромский»
Все желающие могут прийти на выставку «Лето – это маленькая жизнь» до 31 августа. Вход свободный.
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Анастасия Чинкова