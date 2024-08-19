«Пушкин – наше всё»: в Одинцове проходит выставка, посвящённая жизни и творчеству классика

Фото: пресс-служба Одинцовского историко-краеведческого музея
В Одинцовском историко-краеведческом музее проходит выставка «Пушкин – наше всё!», посвящённая 225-летию со дня рождения классика.
Её открытие состоялось 6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Куратор выставки Анна Солдатова рассказала «Радио 1» об экспозиции и интерактиве для гостей.
Фото: пресс-служба Одинцовского историко-краеведческого музея
Также на выставке представлены материалы из коллекции Одинцовского историко-краеведческого музея – книги, включая сами произведения поэта и литературу, посвящённую его жизни и творчеству; фотографии и старинные открытки.
Куратор рассказала, что ей удалось провести ассоциативные параллели между работами разных авторов. Так, виды пушкинской Москвы перекликаются с местами в Подмосковье, где бывал поэт. А осенний натюрморт с бюстом Пушкина «рифмуется» с осенним пейзажем усадьбы детства классика Захарово.
Фото: пресс-служба Одинцовского историко-краеведческого музея
В рамках выставки проводятся мастер-классы «Письмо пушкинской эпохи». Участники узнали, как и на чём писали в XIX веке, познакомились с копиями автографов Пушкина, а после даже сами попробовали написать письмо гусиным пером и чернилами.
Фото: пресс-служба Одинцовского историко-краеведческого музея
Выставка будет работать до 1 сентября.
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«На выставке представлено 17 живописных, более 20 графических и семь скульптурных работ современных художников, членов Союза художников Подмосковья, Московского союза художников и союза художников России. Это портреты поэта, пейзажи пушкинских мест Москвы и Одинцовского округа, изображения персонажей произведений Александра Сергеевича», – отметила куратор.
Фото: пресс-служба Одинцовского историко-краеведческого музея
Также на выставке представлены материалы из коллекции Одинцовского историко-краеведческого музея – книги, включая сами произведения поэта и литературу, посвящённую его жизни и творчеству; фотографии и старинные открытки.
«Представлено много совсем «свежих» работ, созданных специально к нашей выставке. В 2024 году вся страна отмечает 225-летие поэта, и художники обратились к жизни и творчеству Пушкина с особым интересом, нашли в них неиссякаемый источник сюжетов и образов», – поделилась Солдатова.Фото: пресс-служба Одинцовского историко-краеведческого музея
Куратор рассказала, что ей удалось провести ассоциативные параллели между работами разных авторов. Так, виды пушкинской Москвы перекликаются с местами в Подмосковье, где бывал поэт. А осенний натюрморт с бюстом Пушкина «рифмуется» с осенним пейзажем усадьбы детства классика Захарово.
Фото: пресс-служба Одинцовского историко-краеведческого музея
«Выставка интересна для широкой аудитории, разнообразие тем работ отражает разносторонность пушкинского наследия, а у каждого из нас – свой Пушкин. Выставку с интересом посещают и дети, и взрослые. Младшее поколение привлекают знакомые образы героев пушкинских сказок, а взрослым часто интересны более авангардные полотна и старые фотографии. С момента открытия выставку посетило уже более тысячи человек», – рассказала собеседница «Радио 1».
В рамках выставки проводятся мастер-классы «Письмо пушкинской эпохи». Участники узнали, как и на чём писали в XIX веке, познакомились с копиями автографов Пушкина, а после даже сами попробовали написать письмо гусиным пером и чернилами.
Фото: пресс-служба Одинцовского историко-краеведческого музея
Выставка будет работать до 1 сентября.
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Анастасия Чинкова