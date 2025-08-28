Неизданные записи Высоцкого нашлись в его семейных архивах
В ходе подготовки шоу-концерта «Высоцкий. Высота» в личных архивах семьи поэта обнаружили ранее не публиковавшиеся записи Владимира Высоцкого, рассказал генеральный продюсер проекта Александр Мамонов в интервью «Российской газете».
Источниками редких материалов стали домашние записи из семейной коллекции, концертные версии из частных собраний поклонников и студийные дубли, считавшиеся утраченными; часть фонограмм нашлась также в архивах театров и у музыкантов того времени.
Для восстановления даже тех фрагментов, которые ранее считались непригодными для издания, использовали современные технологии искусственного интеллекта. Альбом «Высоцкий. Высота» выйдет ограниченным тиражом — 5000 виниловых экземпляров — и одновременно появится в цифровом виде на основных стриминговых платформах.
