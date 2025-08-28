Неизданные записи Высоцкого нашлись в его семейных архивах

28 августа 2025, 18:32

РГ: Создатели альбома «Высоцкий. Высота» нашли его неизданные записи

Памятник Владимиру Высоцкому в Театральном сквере Владивостока (Фото: РИА Новости/Виталий Аньков)

В ходе подготовки шоу-концерта «Высоцкий. Высота» в личных архивах семьи поэта обнаружили ранее не публиковавшиеся записи Владимира Высоцкого, рассказал генеральный продюсер проекта Александр Мамонов в интервью «Российской газете».