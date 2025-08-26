Умер бывший губернатор Новгородской области Михаил Прусак
Скончался экс-губернатор Новгородской области Михаил Прусак. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Дронов в личном блоге.
По словам Дронова, профессионализм и решительность Прусака стали ключевыми факторами, способствовавшими важным достижениям региона. Он подчеркнул, что Михаил Прусак неизменно отстаивал свои взгляды и интересы Новгородской области, которую он считал родной.
От имени правительства Новгородской области и от себя лично Дронов выразил искренние соболезнования родным и близким Прусака.
Напомним, Михаил Прусак был избран главой Новгородской области в октябре 1991 года. Впоследствии он неоднократно переизбирался на этот пост и оставил его в августе 2007 года, после более чем 15 лет на руководящей должности.
