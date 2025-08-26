Умер актер сериалов «Кремлёвские курсанты» и «Солдаты» Алексей Аптовцев
Актер сериалов «Кремлёвские курсанты» и «Солдаты» Алексей Аптовцев скончался в возрасте 49 лет. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Причиной смерти стал рак поджелудочной железы — Аптовцев «сгорел» за четыре месяца.
Весной у артиста диагностировали онкологическое заболевание. Медики установили, что болезнь уже находится в тяжелой стадии. В течение нескольких месяцев Аптовцев проходил курс химиотерапии, активно борясь с недугом.
Актер не дожил всего неделю до своего юбилея. 2 сентября ему исполнилось бы 50 лет. За время своей карьеры он исполнил десятки ролей в кино и на телевидении, включая проекты «Солдаты» и «Метод Фрейда». Также он выступал на сцене Мытищинского театра драмы и комедии ФЭСТ.
