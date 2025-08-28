В Москве попрощались с журналистом Кириллом Вышинским
В Москве в траурном зале на Троекуровском кладбище прошла церемония прощания с журналистом и исполнительным директором медиагруппы «Россия сегодня» Кириллом Вышинским, сообщает РИА Новости.
На церемонию пришли гендиректор «России сегодня» Дмитрий Киселёв, глава Совета по правам человека Валерий Фадеев, посол МИД России Родион Мирошник, официальный представитель ведомства Мария Захарова, глава Союза журналистов Владимир Соловьёв и телеведущий Эрнест Мацкявичус. Президент Владимир Путин направил в зал траурный венок и выразил соболезнования, назвав Вышинского «блестящим журналистом».
О смерти Вышинского стало известно 23 августа; ему было 58 лет, он скончался после продолжительной болезни. С 2014 года он возглавлял агентство «РИА Новости — Украина». В 2018 году Вышинского арестовали в Киеве по обвинению в государственной измене и поддержке донбасских республик (угрожало до 15 лет лишения свободы).
В 2019 году он был освобождён под личное поручительство и вскоре покинул Украину в рамках обмена заключёнными.
