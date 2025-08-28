В Москве попрощались с журналистом Кириллом Вышинским

28 августа 2025, 13:21

Церемония прощания с журналистом Кириллом Вышинским прошла в столице

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

В Москве в траурном зале на Троекуровском кладбище прошла церемония прощания с журналистом и исполнительным директором медиагруппы «Россия сегодня» Кириллом Вышинским, сообщает РИА Новости.