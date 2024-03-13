Необычная выставка интерьерных картин открылась в Подмосковье

Фото: Валерия Ерофеева
В Химках открылась авторская выставка интерьерных картин «Женщина. Любовь. Вдохновение». Об этом сообщил корреспондент.
Выставка открылась в многофункциональном социальном комплексе «Восход»
Стоит отметить, что в рамках выставки художница представила свыше 30 работ.
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«Эта экспозиция — моя первая персональная выставка. Если говорить о моём творчестве, то вдохновляюсь я в первую очередь своими собственными эмоциями, ощущениями от окружающего пространства, энергией, которая находится внутри и снаружи. Все мои работы — про философию, в какой-то степени они отражают мой внутренний мир. Поскольку я любитель экспериментировать, в моих работах использованы разные техники. Преимущественно это фактурные материалы: текстурная паста и шпаклёвка, текстиль, джут, эпоксидная смола и гипс», — поделилась автор работ Наталья Ставровская.
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Мира Полтева