Участниками конкурса, посвящённого пожарным, стали ребята из 17 округов Подмосковья

Фото: Михаил Раскин
Воспитанники реабилитационных центров для несовершеннолетних из 17 городских округов Московской области стали участниками и зрителями творческого конкурса «Зажги свою звезду!», посвящённого борьбе с пожарами. Конкурс состоялся на сцене концертного зала главного конкурса МФТИ в Долгопрудном, передаёт корреспондент Михаил Раскин.
Ранее этот конкурс проводился как КВН, но в этом году формат расширили. Поэтому участники конкурса представили на суд жюри выступления в самых разных жанрах: это были и танцы, и декламация стихов, и пение, и даже целый спектакль, как, например, ступинская постановка «Сказка о принце МЧСе».
В рамках конкурса также были организованы интерактивные площадки на тему борьбы с пожарами.
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В рамках конкурса также были организованы интерактивные площадки на тему борьбы с пожарами.
«Председатель жюри конкурса, начальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий ГУ МЧС России по Московской области Михаил Алхимов отметил, что культура безопасности лучше всего усваивается детьми именно в формате интерактива», — говорится в сообщении.Победителям и призёрам конкурса вручили дипломы.
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Лев Каштанов