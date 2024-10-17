«Незабываемые эмоции»: Программа праздника в подмосковных парках ко Дню Отца

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
20 октября, в воскресенье, более чем в 50 парках Московской области пройдет празднование Дня отца на общеобластном мероприятии «Отцы и дети», об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Начальник отдела по связям с общественностью АНО «Мособлпарк» Глеб Осипов в беседе с «Радио 1» рассказал, что впервые День отца празднуется в формате общеобластного мероприятия.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Также начальник отдела по связям с общественностью АНО «Мособлпарк» поделился программой в каждом парке отдельно.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
По словам Глеба Осипова, День стал общеобластным праздником, благодаря в том числе году Семьи в России.
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«Будут квесты, спортивные соревнования, концерты и все для того, чтобы всей семьей прийти в парк и получить те самые незабываемые эмоции. А еще просто провести время всем вместе», — поделился собеседник.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Также начальник отдела по связям с общественностью АНО «Мособлпарк» поделился программой в каждом парке отдельно.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
- В Зарайске можно будет отправиться на мастер-класс по изготовлению машинок из бумаги, посетить беседу про Ф.М.Достоевского, который в юности как раз жил в Зарайске. Еще будут силовые состязания, показательные выступления по боевым видам спорта и конкурс водительского мастерства электромобиля для детей.
- В Центральном городском парке городского округа Мытищи гостей ждут на полосу препятствий и фотозону, на настольный футбол и хоккей. Планируется концертная программа, показательные выступления от школы единоборств и мастер-класс для мам.
- Парк усадьбы Кривякино городского округа Воскресенск приглашает на квест «Отец молодец, или С папой хоть куда!» и мастер-классы по робототехнике и программированию.
- В парке «Ривьера» Можайский городского округа для гостей придумали интересный квест на ловкость и смекалку. Также пройдут спортивные состязания для всей семьи и фотопроект.
- В парке «Скитские пруды» в Сергиево-Посаде пройдут мастер-классы по приготовлению бургеров и по созданию открыток, также будет интерактивная программа с играми и конкурсами.
- Городской парк культуры и отдыха в городском округе Чехов подготовил интеллектуальное сражение, анимационную программу, ярмарку мастеров и мастер-класс «Дела гаражные».
По словам Глеба Осипова, День стал общеобластным праздником, благодаря в том числе году Семьи в России.
«Хочется также пригласить слушателей на другие мероприятия во второй половине осени. Это будут мероприятия ко Дню мам «Для милых мам» и к Дню народного единства. Будут большие праздничные программы, флешмобы и различные активности», — завершил беседу начальник отдела по связям с общественностью АНО «Мособлпарк».Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
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Анастасия Бондарева