В Подмосковье стартует конкурс на стипендию губернатора в сфере искусства

Фото: iStock/Chinnapong
Приём заявок на очередной ежегодный конкурс на присуждение стипендий губернатора Московской области выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам откроется в понедельник, 21 октября, сообщает пресс-служба Минкульттуризма региона.
«Стипендии присуждаются на один год по результатам проведения конкурса в номинациях «молодой талантливый автор Московской области» и «выдающийся деятель культуры и искусства», — говорится в сообщении.Соискатели на стипендию для реализации проектов в области культуры и искусства выдвигаются по ходатайству муниципальных органов самоуправления, общественных палат, а также творческих организаций и союзов. Заявка должна содержать описание авторского замысла. Приём заявок завершится 8 ноября.
Подробная информация о конкурсе размещена на официальном сайте министерства культуры и туризма Московской области.
Читайте также:
На выставке в усадьбе Знаменское-Губайлово проведут интерактивную экскурсию
В Волоколамске состоялась премьера спектакля «Охота жить»
Красногорский завод им. Зверева организовал фотовыставку в ГУМе
Лев Каштанов