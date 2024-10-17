День отца в России в 2024 году: история и традиции праздника

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День отца — это праздник, наполненный теплотой и позволяющий выразить благодарность и уважение отцам за их значительный вклад в благополучие семьи и общества. В России он отмечается в третье воскресенье октября и объединяет не только любящих детей, но и тех, кто ценит крепкие семейные узы. «Радио 1» расскажет об истории и традициях этого праздника.
Когда отмечается День отца в России и миреВо всём мире этот праздник отмечается в разные даты. Во многих странах его празднуют в третье воскресенье июня.
В Италии День отца приходится на 19 марта. В Австралии он отмечается в первое воскресенье сентября, а в Норвегии, Швеции и Финляндии — во второе воскресенье ноября.
Тайваньцы празднуют День отца 8 августа, потому что слово «восемь» созвучно с «папой».
В Таиланде этот праздник приходится на 5 декабря, в день рождения бывшего короля Пумипона Адульядета.
В России же этот день отмечается каждое третье воскресенье октября.
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ИсторияМысль о создании праздника впервые возникла у американки Соноры Смарт Додд в 1909 году во время церковной службы, посвящённой Дню матери. Её отец, Уильям Джексон Смарт, после смерти своей второй жены самостоятельно воспитывал шестерых детей на маленькой ферме недалеко от города Спокан в штате Вашингтон.
Сонора Додд составила петицию с предложением учредить новый праздник, и местные власти поддержали её инициативу.
Изначально планировалось провести торжество 5 июня, в день рождения Уильяма Смарта, однако из-за недостатка времени мероприятие перенесли на 19 июня.
Вскоре эту идею подхватили и другие города. Даже президент США Калвин Кулидж поддержал инициативу, считая, что такой праздник укрепит связь между отцами и детьми и будет полезен для всех.
В 1966 году президент Линдон Джонсон провозгласил День отца национальным праздником США, закрепив за ним дату третьего воскресенья июня. С тех пор этот праздник распространился по всему миру, и сегодня его отмечают более чем в тридцати странах.
Фото: istockphoto / seb_ra
В Россию День отца пришёл недавно и получил официальный статус 4 октября 2021 года благодаря соответствующему указу Владимира Путина.
Стоит отметить, что в некоторых регионах России День отца уже давно законодательно утверждён. Среди них — Череповец, Новосибирск, Волгоградская, Липецкая, Курская и Ульяновская области.
В некоторых регионах дата празднования Дня отца отличается от общепринятой. Например, в Волгоградской области праздник отмечается 1 ноября с 2008 года, а в Алтайском крае — в последнее воскресенье апреля с 2009 года.
В июле 2021 года Министерство труда представило проект указа об учреждении Дня отца на третье воскресенье октября для общественного обсуждения. Этот документ был опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.
4 октября 2021 года президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня отца и в этом же году в России впервые официально отметили День отца.
ТрадицииС 2014 года в Москве, Казани, Новосибирске и Калининграде ежегодно проводится крупный фестиваль «Папа Фест». В рамках мероприятия на городских площадках проходят квесты, гулянья, а в школах и культурных центрах — спортивные соревнования и семейные конкурсы. Лучшие отцы получают награды.
В других странах также существуют свои традиции празднования Дня отца. В Финляндии днём принято посещать кладбище и отдавать дань уважения умершим мужчинам, а вечером семья собирается за праздничным столом, поёт песни и танцует.
В Австралии День отца — это возможность провести время на природе. Считается, что пикники укрепляют семейные узы и приносят счастье в семью.
В странах Балтии дети в детских садах и школах делают аппликации и другие поделки, которые затем дарят своим отцам и даже дедушкам.
В Италии День отца — главный праздник для всех итальянских мужчин. Традиционными подарками являются парфюмерия или бутылка дорогого вина.
Фото: istockphoto / Choreograph
Как отмечать День отцаОтпраздновать День отца можно разными способами:
- устроить семейные посиделки, вместе поужинать или поиграть в настольные игры;
- подарить отцу вещь, о которой он давно мечтал;
- сделать подарок своими руками, в который будет вложено много любви;
- сходить всей семьей на мероприятие, например, концерт или спектакль;
- и самое главное — не забыть выразить благодарность за его заботу и любовь.
Что подарить папе на День отцаМожно сделать именной подарок, например, футболку, халат, полотенце, чехол для очков или мобильного телефона, брелок.
Кроме того, можно подарить фотоальбом с семейными фотографиями или заказать фотокнигу.
Портмоне — это классический и универсальный подарок для отца. Он практичный, всегда актуальный и никогда не бывает лишним. Однако стоит учесть размер, наполнение и цвет портмоне.
В зависимости от интересов вашего папы, можно выбрать подарок, который будет соответствовать его увлечениям.
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