Никас Сафронов назвал особенности своей выставки «Большая любовь к Петербургу»

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
Российский художник Никас Сафронов рассказала о своей выставке «Большая любовь к Петербургу» (6+), которая сейчас проходит в Петропавловской крепости.
«Эта выставка отличается от всех предыдущих тем, что я впервые представил так много картин в стиле dream vision. Также в Инженерном доме я выставил и свои ранние работы, которые до этого не представлял широкой публике. Я не решался их выставлять. Во время учёбы я набирался опыта, но как-то в начале 2000-х годов я презентовал несколько своих ранних работ на одной выставке, и эти картины привлекли внимание», — поделился в беседе с «Петербургским дневником» Сафронов.
Отмечается, что выставку открывал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
А в городе Прокопьевск Кемеровской области появился свой уличный художник, пишущий на объектах улицы интересные картины. Как пишет «Сiбдепо», изображение девушки появилось на одной из остановок города. Отмечается, что изюминкой творений автора является то, что он рисует на книжных страницах.
Ранее в более чем 60 парках Московской области прошло масштабное мероприятие под названием «Живописный парк».
Читайте также:
Более 42 тысяч жителей Подмосковья приняли участие в мероприятии «Живописный парк»
Выставка «Экипажи в собрании музея» состоится в Сергиевом Посаде
На выставке в Москве представят современные идеи интерьера русского дома
Мелисса Тимофеева