Никас Сафронов назвал особенности своей выставки «Большая любовь к Петербургу»

Оргкомитет Международного театрального фестиваля «Мелиховская весна» объявил о начале приёма заявок на участие в XXV фестивале, который пройдёт в подмосковном Мелихове с 23 мая по 1 июня 2025 года. Заявку можно подать до 17 ноября 2024 года, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.