Никас Сафронов раскрыл подробности отношений Гребешковой и Гайдая

Нина Гребешкова (Фото: Кадр из фильма «Фото моей девушки»)
69-летний Никас Сафронов, который долгие годы дружил с вдовой Леонида Гайдая Ниной Гребешковой, раскрыл, кто был главной любовью артистки. Об этом сообщает URA.RU.
«Нина Павловна безумно его любила. До самого последнего дня любила, хотя с момента его ухода прошло более тридцати лет. Она всегда говорила о нем с невероятной нежностью, восторгом и благодарностью», — отметил художник.
По словам Сафронова, Гребешкова предоставляла супругу возможность заниматься творчеством, взяв на себя все обязанности по хозяйству. Гайдай «был за ней как за каменной стеной», заключил Никас.
10 мая скончалась вдова режиссера Леонида Гайдая и заслуженная артистка России Нина Гребешкова. Зрители знают актрису по фильмам «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Не может быть!» и «Спортлото-82».
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