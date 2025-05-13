Путин высказался о смерти вдовы Гайдая Нины Гребешковой

Нина Гребешкова (Фото: Кадр из фильма «Фото моей девушки»)
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью заслуженной артистки России Нины Гребешковой. Слова главы государства опубликовали на сайте Кремля.
Российский лидер подчеркнул, что Нина Гребешкова была светлой, талантливой и обаятельной. Путин также заметил, что вдова Гайдая являлась замечательной актрисой, которую обожали многие поколения зрителей.
Президент отметил, что творческий путь Гребешковой был наполнен яркими, запоминающимися ролями, которые вошли в историю российского кинематографа.
Напомним, 10 мая скончалась вдова режиссера Леонида Гайдая и заслуженная артистка России Нина Гребешкова. Публика знает актрису по фильмам «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Не может быть!» и «Спортлото-82».
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Президент отметил, что творческий путь Гребешковой был наполнен яркими, запоминающимися ролями, которые вошли в историю российского кинематографа.
«Добрая память о Нине Гребешковой навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей, всех почитателей её щедрого дарования», — заключил Владимир Путин.
Напомним, 10 мая скончалась вдова режиссера Леонида Гайдая и заслуженная артистка России Нина Гребешкова. Публика знает актрису по фильмам «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Не может быть!» и «Спортлото-82».
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Ольга Енгалычева